Sau Lotte, đến lượt Empire City không đồng ý khoản nộp thêm 8.800 tỷ

Sau khi Lotte xin chấm dứt dự án Eco Smart City, chủ đầu tư dự án Empire City kế bên cũng có văn bản không đồng tình việc phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung hơn 8.800 tỷ đồng.

Khu đất xây dựng dự án Empire City do liên doanh Keppel Land, Tiến Phước, Trần Thái và Gaw Capital phát triển thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City), vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, đề nghị xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án này.

Doanh nghiệp cho biết ngày 5/9/2016, TP.HCM đã ban hành quyết định giao cho công ty hơn 11 ha đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm, kể từ ngày 23/6/2015, để thực hiện dự án. Đến tháng 3/2017, công ty đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, nộp hơn 3.580 tỷ đồng .

Quyết định của TP.HCM khi đó nêu rõ chủ đầu tư "không phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất". Trên cơ sở này, công ty đã triển khai xây dựng và bàn giao 3 cụm công trình với gần 1.200 căn hộ cho cư dân vào sinh sống ổn định.

Không đồng tình nộp bổ sung hơn 8.800 tỷ tiền sử dụng đất

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết từ năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do chưa xử lý dứt điểm nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, gây lãng phí lớn về thời gian, chi phí và nguồn lực cho cả Nhà nước lẫn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng gần đây đề xuất phương án giá đất bổ sung đối với dự án lên tới 8.819 tỷ đồng , tăng 246% so với số tiền sử dụng đất đã nộp. Đồng thời, ràng buộc thêm nội dung: "Trường hợp sau này cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, công ty có trách nhiệm phải thực hiện".

Chủ đầu tư cho rằng điều này gây quan ngại sâu sắc, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài đối với tính ổn định chính sách và môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Do đó, liên doanh kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo đúng tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ, căn cứ mốc thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó, cụ thể là Thông tư 36/2014 theo quy định tại khoản 3 Điều 257 Luật Đất đai 2024.

Đồng thời, cần tính đến yếu tố điều chỉnh quy hoạch vào quá trình xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung lần này, để tránh phải nhiều lần thực hiện, gây lãng phí nguồn lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Theo doanh nghiệp, phương án hiện nay mới chỉ dựa trên kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa xét đến yếu tố điều chỉnh quy hoạch có thể ảnh hưởng đến giá trị quyền sử dụng đất (dự án đã điều chỉnh cơ cấu diện tích giữa các lô đất để phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch 1/2.000, nhưng tổng chỉ tiêu quy hoạch không thay đổi).

Kiến nghị TP.HCM xem xét, giải quyết

Tương tự trường hợp dự án Eco Smart City của Lotte, văn bản của chủ đầu tư Empire City nêu rõ công ty liên doanh và các nhà đầu tư bày tỏ quan ngại và đề nghị không chấp nhận nội dung: "Trường hợp sau này cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, thì công ty có trách nhiệm phải thực hiện".

Đồng thời, doanh nghiệp không đồng ý việc áp dụng mức phạt 5,4% (tính trên số tiền bổ sung do chậm nộp), vì cho rằng họ không có lỗi trong việc xác định tiền sử dụng đất ban đầu.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương mong muốn UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vấn đề một cách công bằng, hài hòa lợi ích, tránh gây thiệt hại không đáng có, cũng như giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp pháp lý.

Empire City là khu phức hợp do liên doanh Keppel Land, Tiến Phước, Trần Thái và Gaw Capital phát triển, có tổng vốn đầu tư công bố ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD .

Khu đất dự kiến xây dựng khu phức hợp Tháp Quan sát cao 88 tầng hiện vẫn là bãi đất trống, lau sậy mọc um tùm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất các thủ tục để khởi công vào quý IV/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2022 (gồm 4 giai đoạn xây dựng). Tuy nhiên, sau nhiều năm kể từ khi khởi công, dự án mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu, gồm: Linden Residences (MU4), Tilia Residences (MU7) và Cove Residences (MU11).

Trên thực tế, dự án hiện chỉ mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3/9 lô đất được giao. Do vậy, các giai đoạn tiếp theo cũng chưa thể triển khai. Đáng chú ý, điểm nhấn của dự án này là tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng đến nay vẫn "nằm trên giấy".

Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) - cũng đã có văn bản về việc xin chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Lotte, dù đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý, dự án vẫn bị đình trệ do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất. Điều này làm tăng mạnh chi phí sử dụng đất, tiền thuê đất, tổng mức đầu tư và chịu thêm tác động từ thay đổi chính sách, khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên không thể tránh khỏi.

Thực tế, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, dự án này được phê duyệt số tiền sử dụng đất khoảng 16.190 tỷ đồng .

Hiện, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đang chờ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục chấm dứt dự án từ phía Lotte.

