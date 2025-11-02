Keppel đã thoái vốn hơn 6.500 tỷ đồng ở Việt Nam trong 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm, Keppel thoái vốn gần 2,4 tỷ SGD, riêng tại Việt Nam đạt khoảng 322 triệu SGD (hơn 6.500 tỷ đồng) từ các thương vụ Saigon Centre, Palm City...

Keppel đã thoái 22,6% cổ phần tại giai đoạn 3 của Saigon Centre, trị giá 98 triệu SGD (gần 2.000 tỷ đồng). Ảnh: Quỳnh Danh.

Tập đoàn quản lý và vận hành tài sản toàn cầu Keppel Ltd. (Keppel) vừa công bố báo cáo cập nhật hoạt động 9 tháng năm 2025, ghi nhận lợi nhuận ròng của "New Keppel" tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ đà tăng trưởng ở cả ba mảng hạ tầng, bất động sản và kết nối.

Kết quả này không bao gồm danh mục phi cốt lõi và mảng viễn thông M1, vốn đã được phân loại là hoạt động ngừng kinh doanh. Nếu tính cả phần này, lợi nhuận toàn tập đoàn tăng hơn 5%.

Theo ông Loh Chin Hua, Tổng giám đốc Keppel, mức tăng trưởng 25% phản ánh động lực mạnh mẽ của "New Keppel", đến từ hoạt động quản lý tài sản, vận hành và chiến lược thoái vốn hiệu quả.

Ông cho biết thị trường ngày càng nhìn nhận Keppel như một nhà quản lý và vận hành tài sản toàn cầu, với chiến lược tập trung vào tăng trưởng và tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

Trong 9 tháng đầu năm, Keppel ghi nhận 299 triệu SGD ( 230 triệu USD ) phí quản lý tài sản, hoàn tất khoảng 7,6 tỷ SGD ( 5,8 tỷ USD ) thương vụ M&A và thoái vốn.

Các quỹ tư nhân huy động 6,7 tỷ SGD vốn quản lý (FUM), trong khi các quỹ REITs và hạ tầng niêm yết mở rộng danh mục thêm 1,4 tỷ SGD. Tại châu Âu, công ty con Aermont Capital đã bắt đầu huy động Fund VI, dự kiến hoàn tất đợt đầu tiên vào quý I/2026.

Đáng chú ý, trong chiến lược phát triển của Keppel, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò trọng tâm. Tính đến cuối tháng 9, quỹ đất nhà ở của Keppel tại Việt Nam đạt 6.937 căn, chiếm 23% tổng quỹ đất toàn cầu, trong khi danh mục bất động sản thương mại đạt 401.210 m2, tương đương 26% tổng danh mục.

Tỷ lệ này chỉ đứng sau Trung Quốc và cao hơn hẳn nếu so với các thị trường như Singapore, Indonesia, Ấn Độ hay Hàn Quốc.

Cơ cấu danh mục bất động sản nhà ở của Keppel Dữ liệu tính đến hết quý III/2025 Nhãn Singapore Trung Quốc Việt Nam Indonesia Ấn Độ

% 1 49 23 15 12

Song song với việc nắm giữ quỹ đất, Keppel đang mở rộng mảng giải pháp bền vững và giảm carbon, với các hợp đồng dịch vụ năng lượng (Energy as a Service - EaaS) tại Việt Nam. Ngoài Việt Nam, còn có các thị trường khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Việt Nam cũng là một phần quan trọng trong chương trình thoái vốn toàn cầu của Keppel.

Trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn công bố thoái vốn gần 2,4 tỷ SGD (tương đương hơn 1,8 tỷ USD ), bao gồm cả thương vụ bán mảng viễn thông M1 (ước tính khoảng 1,3 tỷ SGD).

Riêng tại Việt Nam, Keppel đã thoái 22,6% cổ phần tại giai đoạn 3 của Saigon Centre (98 triệu SGD), 42% cổ phần tại Palm City (141 triệu SGD) và cổ phiếu Nam Long (58 triệu SGD), với tổng giá trị 322 triệu SGD, tương đương hơn 6.500 tỷ đồng .

Kể từ khi khởi động chương trình chuyển đổi vào tháng 10/2020, Keppel đã công bố tổng giá trị thoái vốn khoảng 14 tỷ SGD ( 10,8 tỷ USD ), bao gồm cả việc rút khỏi mảng Keppel Offshore & Marine vào năm 2023.

Tập đoàn cho biết vẫn đang hướng tới mục tiêu thoái vốn thêm 500 triệu SGD trong vài tháng tới, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế là nhà quản lý và vận hành tài sản toàn cầu.

Tập đoàn Keppel có trụ sở chính tại Singapore, trong đó công ty thành viên Keppel Land chuyên phát triển các dự án bất động sản đã đến Việt Nam từ những năm 1990. Đến nay, doanh nghiệp này có hơn 20 dự án được cấp phép tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 3,5 tỷ USD .