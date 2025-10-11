Saigon Centre giai đoạn 3 dự kiến khởi công cuối năm sau

Keppel vừa nhận Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi cho dự án Saigon Centre giai đoạn 3, dự kiến bắt đầu xây dựng cuối năm 2026 và đưa vào hoạt động sau 5 năm.

Saigon Centre tọa lạc tại phường Sài Gòn, TP.HCM với quy mô 19.668 m2, chia làm 5 giai đoạn. Riêng giai đoạn 3 dự án có diện tích khoảng 8.623 m2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore (CMM) lần thứ 19 dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và ông Tan See Leng, Bộ trưởng Thứ hai Bộ Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore.

Đây là hoạt động trọng điểm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đóng vai trò là cơ chế đối thoại cấp cao giữa hai nước.

Đáng chú ý, tại hội nghị, TP.HCM đã trao Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi cho Keppel tại Saigon Centre giai đoạn 3. Ông Joseph Low, Chủ tịch Khối Bất động sản Keppel Việt Nam khẳng định tập đoàn trân trọng sự tin tưởng và hỗ trợ từ các cơ quan chức năng Việt Nam, nhờ đó Keppel có thể tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Saigon Centre.

"Với vị thế là một doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu có chuyên môn sâu rộng với các giải pháp bền vững, Keppel cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua các dự án trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối", ông Joseph Low nói.

Trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, đại diện Keppel cho biết theo kế hoạch, dự án Saigon Centre giai đoạn 3 sẽ bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2026 và đưa vào hoạt động sau đó khoảng 5 năm.

Ông Quách Ngọc Tuấn (trái), Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM trao Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi cho dự án Saigon Centre giai đoạn 3 cho ông Joseph Low (phải), Chủ tịch Khối Bất động sản Keppel Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và ông Tan See Leng, Bộ trưởng Thứ hai Bộ Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore.

Saigon Centre tọa lạc tại phường Sài Gòn, được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp phép lần đầu vào năm 1993. Dự án có quy mô 19.668 m2 chia làm 5 giai đoạn, xây dựng khách sạn, văn phòng, kinh doanh các dịch vụ khách sạn, căn hộ và cho thuê văn phòng. Hai giai đoạn đầu của dự án hiện đã đưa vào vận hành khai thác.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, giai đoạn 3 của Saigon Centre được định hướng phát triển trở thành dự án xanh tiêu biểu với không gian văn phòng, bán lẻ và lưu trú chất lượng cao, được thiết kế hướng đến tính bền vững và cộng đồng.

Tập đoàn Keppel có trụ sở chính tại Singapore, trong đó công ty thành viên Keppel Land chuyên phát triển các dự án bất động sản đã đến Việt Nam từ những năm 1990. Đến nay, doanh nghiệp này có hơn 20 dự án được cấp phép tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 3,5 tỷ USD .

Tính đến cuối tháng 8, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với 4.226 dự án, tổng vốn đăng ký 87,6 tỷ USD . Ngược lại, Việt Nam đầu tư sang Singapore 190 dự án với tổng vốn 685 triệu USD . Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng kêu gọi các cơ quan hai nước tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thảo luận tại hội nghị thành hành động và dự án thiết thực.

Bộ trưởng Tan See Leng cũng khẳng định Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Singapore đã trở thành cơ chế hợp tác hiệu quả suốt 18 năm qua, thúc đẩy hợp tác trên 5 trụ cột chính và 11 lĩnh vực ưu tiên. Sau khi nâng cấp khuôn khổ hợp tác năm 2023, Singapore thành lập "Singapore Unit" - đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Với cuộc họp lần này, ông Tan See Leng nêu hai mục tiêu trọng tâm là thành lập Đơn vị Đầu tư Singapore (SIU) tại Việt Nam, đóng vai trò "trung tâm một cửa" hỗ trợ doanh nghiệp Singapore; và công bố Chương trình Trao đổi Đổi mới và Nhân tài (ITES) giữa Việt Nam và Singapore, nhằm đẩy mạnh hợp tác nhân lực chất lượng cao.

Bế mạc hội nghị, hai bên đánh giá cao vai trò của "Singapore Unit" và nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan hai nước trong hợp tác đầu tư, với một số dự án tiêu biểu như Saigon Centre giai đoạn 3, Trung tâm phân loại hàng hóa tự động của Shopee tại Hưng Yên.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Grab và TP Đà Nẵng ký thỏa thuận hợp tác ra mắt Kế hoạch hành động chuyển đổi số, còn Tập đoàn YCH và tỉnh Phú Thọ công bố dự án Nhà ga hàng hóa ngoài sân bay tại Cảng YCH SuperPort Việt Nam.

Theo cơ chế luân phiên, Hội nghị CMM lần thứ 20 sẽ do Singapore chủ trì.