Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu LPBank?

Cổ phiếu LPBank vừa trải qua một trong những tuần giao dịch đáng chú ý khi liên tiếp lập đỉnh lịch sử, trở thành động lực kéo VN-Index đi lên.

Thị giá cổ phiếu LPB tăng mạnh sau thông tin Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng mua lượng lớn cổ phần tại LPBank. Ảnh: VIC.

Tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn có câu chuyện riêng. Trong đó, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần nâng đỡ VN-Index.

Dù chịu áp lực chốt lời mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/6 và giảm hơn 5%, LPB trước đó đã có chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, bứt phá từ 45.600 đồng lên mức đỉnh lịch sử 56.000 đồng/cổ phiếu, trước khi lùi về 53.000 đồng thời điểm hiện tại.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, cổ phiếu LPB đã tăng hơn 36%, mang lại mức sinh lời đáng kể cho cổ đông. Với thị giá hiện tại, vốn hóa của LPBank đạt khoảng 158.000 tỷ đồng , tiếp tục nằm trong nhóm các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Sự xuất hiện của cổ đông mới

Thực tế, dù LPB đã duy trì đà tăng trong nhiều phiên trước đó, nhịp tăng mạnh nhất chỉ thực sự xuất hiện sau khi thị trường đón nhận thông tin Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng mua lượng lớn cổ phần tại LPBank.

Cụ thể, ngày 23/6, LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng có mặt trong danh sách với 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, đây là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng được thực hiện từ nguồn tiền nhàn rỗi. Sau giao dịch này, ông Vượng không tham gia hoạt động quản trị, điều hành hay kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng.

Lượng cổ phiếu ông Vượng sở hữu cũng trùng khớp với khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận trong phiên 23/6. Trong phiên này, thị trường ghi nhận hàng loạt giao dịch thỏa thuận tại mã LPB với cùng mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng 146,2 triệu cổ phiếu đã được sang tay, tương ứng giá trị khoảng 6.725 tỷ đồng .

Diễn biến cổ phiếu LPBank thời gian qua. Ảnh: TradingView.

Với tỷ lệ sở hữu 4,894%, ông Phạm Nhật Vượng chưa được xếp vào nhóm cổ đông lớn theo quy định hiện hành do chưa vượt ngưỡng 5% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo quy định mới áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Thông tin Chủ tịch Vingroup trở thành cổ đông của LPBank ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Trong bối cảnh VN-Index liên tục xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh, cổ phiếu LPB được xem như có thêm chất xúc tác, tăng kịch trần trong phiên 23/6 và tiếp tục tăng hơn 5% trong phiên giao dịch kế tiếp, qua đó thiết lập đỉnh giá mới.

Diễn biến tích cực của LPB cũng giúp khoản đầu tư của ông Phạm Nhật Vượng nhanh chóng gia tăng giá trị. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 26/6, số cổ phiếu LPB mà ông Vượng nắm giữ có giá trị hơn 7.700 tỷ đồng , cao hơn khoảng 1.000 tỷ đồng so với thời điểm thực hiện giao dịch. Có thời điểm, khoản đầu tư của ông Vượng lãi hơn 1.700 tỷ đồng .

Bên cạnh khoản đầu tư tại LPBank, ông Phạm Nhật Vượng hiện còn trực tiếp sở hữu gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ Vingroup. Với thị giá hiện nay, giá trị phần sở hữu này ước đạt hơn 160.000 tỷ đồng, tiếp tục là tài sản lớn nhất trong danh mục đầu tư của vị doanh nhân giàu nhất Việt Nam.

Nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng thận trọng

LPBank có tiền thân là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Giai đoạn 2021-2024 đánh dấu quá trình tái định vị thương hiệu mạnh mẽ của nhà băng này với hàng loạt thay đổi quan trọng như đổi tên viết tắt từ LienVietPostBank sang LPBank, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới và chính thức đổi tên pháp lý thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Những dấu mốc trên gắn liền với sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Tháng 4/2021, vị doanh nhân này tham gia HĐQT LPBank, trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, ông Thụy đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT để chuyển sang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Sacombank.

Sau đó, HĐQT LPBank đã bầu ông Hồ Nam Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT. Trước khi đảm nhận cương vị này, ông Tiến là Phó chủ tịch Thường trực HĐQT và từng có thời gian giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng.

Về quy mô hoạt động, LPBank hiện có vốn điều lệ 29.873 tỷ đồng , thuộc nhóm ngân hàng có quy mô vốn lớn trên thị trường.

LPBANK ĐẶT MỤC TIÊU LỢI NHUẬN THẬN TRỌNG KQKD hàng năm của LPBank; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch 2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 3638 5690 7039 12168 14269 14982

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, LPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng với mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với kết quả thực hiện năm trước.

Lý giải mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn hơn nhiều ngân hàng khác, Tổng giám đốc Vũ Quốc Khánh cho biết kế hoạch kinh doanh năm nay được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng, phản ánh rất sát tình hình biến động địa chính trị hiện nay cũng như định hướng quản trị rủi ro của ngân hàng.

Ông Khánh cho biết năm nay LPBank chỉ được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) ở mức 11,7%, khá hạn chế. Đồng thời, nhà điều hành yêu cầu trong quý I các ngân hàng không được tăng trưởng quá 25% tổng room được cấp, tức chỉ khoảng 2,9%, do đó dư địa để tăng trưởng năm nay không lớn. Trong bối cảnh này, ông Khánh cho biết ban lãnh đạo sẽ tập trung vào tăng trưởng chất lượng thay vì quy mô lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc LPBank cho biết biên lợi nhuận năm nay cũng dự báo bị ảnh hưởng bởi lãi suất, trong giai đoạn đầu năm, tình hình huy động vốn của ngân hàng cũng đã chịu sức ép từ lãi suất huy động. Dù LPBank có những lợi thế về nền tảng số, mạng lưới... để đảm bảo quy mô huy động, ông Khánh cho rằng biên lợi nhuận năm 2026 sẽ không được như năm 2025, từ đó ảnh hưởng tới mục tiêu lợi nhuận.

Vị lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết kế hoạch kinh doanh kể trên phản ánh định hướng quản trị rủi ro của LPBank. Năm nay, nhà băng này dự kiến tăng trích lập dự phòng để củng cố chất lượng tài sản, nâng cao sức chống chịu trước các biến động thị trường.

Kết thúc quý I/2026, ngân hàng ghi nhận 2.826 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương gần 19% kế hoạch.

Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt hơn 403.000 tỷ đồng , tăng gần 3% so với cuối năm 2025 và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, huy động vốn thị trường 1 từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt gần 410.000 tỷ đồng , tăng nhẹ so với cuối năm ngoái và cao hơn gần 18% so với cùng kỳ.