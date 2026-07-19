Chủ dự án có 'siêu' tòa tháp 108 tầng hiến kế đạt tăng trưởng 2 con số

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG đề xuất 3 nhóm giải pháp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG nêu kiến nghị. Ảnh: VGP.

Ngày 18/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nga, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đã đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cụ thể, đề xuất đầu tiên là thúc đẩy tín dụng xanh. Theo Chủ tịch BRG, Chính phủ thời gian qua đã điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp. Dù dư nợ tín dụng xanh đã vượt 700.000 tỷ đồng , tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm, nhưng mới chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ.

Vì vậy, bà Nga đề xuất hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách cho doanh nghiệp đầu tư dự án xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời quy định rõ đối tượng, tiêu chí, nguồn kinh phí và cơ chế giám sát.

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân cũng đề xuất triển khai thống nhất Danh mục phân loại tín dụng xanh quốc gia, ban hành hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình xác nhận. Đồng thời nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn ưu đãi, chia sẻ rủi ro và huy động các nguồn vốn dài hạn trong nước và quốc tế.

Đề xuất thứ hai là phát triển mạnh thị trường bán lẻ trong nước. Theo Chủ tịch BRG, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, việc phát huy sức cầu nội địa sẽ giúp nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn gặp khó trong việc tham gia hệ thống phân phối hiện đại do chi phí logistics cao và thiếu dữ liệu thị trường.

Để khắc phục, bà Nga đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt, liên kết xuyên suốt giữa sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu dùng.

Đồng thời, Chính phủ cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã thông qua tư vấn tiêu chuẩn, chuyển giao công nghệ, chia sẻ hạ tầng logistics và kết nối tiêu thụ.

Đối với lĩnh vực du lịch, Chủ tịch BRG cho rằng đây là ngành có sức lan tỏa lớn tới thương mại, bán lẻ, vận tải, lưu trú và nhiều ngành dịch vụ. Để nâng cao giá trị kinh tế thu được trên mỗi lượt khách, cần phát triển mạnh hệ sinh thái mua sắm, giải trí, lưu trú chất lượng cao và kinh tế đêm.

Vì vậy đề xuất Chính phủ nghiên cứu, thí điểm các cơ chế đặc thù cho các tổ hợp thương mại, du lịch và vui chơi giải trí quy mô lớn gồm: Linh hoạt và đồng bộ thể chế phát triển kinh tế đêm; đẩy nhanh hoàn thuế VAT tại chỗ cho khách quốc tế và nghiên cứu chính sách ưu đãi về thuế, phí… để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Khép lại phần phát biểu, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bứt phá. Bà cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tập đoàn BRG được biết đến là một trong 2 doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có quy mô 270 ha, với tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD - đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã được khởi công vào tháng 8 năm ngoái. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai qua 5 giai đoạn và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2032.