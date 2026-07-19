Tiền thuê đất có nơi tăng 35 lần, doanh nghiệp kiến nghị rà soát

Nêu thực tế có địa phương tiền thuê đất tăng gấp khoảng 35 lần so với thời gian ban đầu, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, kiến nghị rà soát chính sách tiền thuê đất theo hướng ổn định, phù hợp với đặc thù từng ngành. Ảnh: VGP.

Ngày 18/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Tại hội nghị, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh việc rà soát chính sách tiền thuê đất để tránh những đợt điều chỉnh tăng quá lớn.

Theo đó, ông Hồng Anh đề xuất thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cần có một đầu mối và hệ thống điện tử thống nhất để công khai tiến độ xử lý, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Bên cạnh đó cần tổ chức xử lý theo chuyên đề đối với các điểm nghẽn phổ biến liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, tín dụng và thủ tục hành chính thuế. Những vấn đề liên ngành cần có tổ công tác, thời gian giải quyết và quy trình liên thông, không để doanh nghiệp phải tự đi xin ý kiến của nhiều cơ quan.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và dữ liệu kinh doanh. Có gói vốn phù hợp, có thể tỷ lệ 1-2% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, cần rà soát chính sách tiền thuê đất theo hướng ổn định, phù hợp với đặc thù từng ngành.

Ông Đặng Hồng Anh cho biết nhiều hội viên của Hội tại các địa phương, đặc biệt ở Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ), đang chịu áp lực lớn khi tiền thuê đất tăng từ 600 triệu đồng trong giai đoạn 2016-2020 lên 4,3 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục tăng lên 20,8 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 (gấp khoảng 35 lần so với thời gian đầu khi ký thuê đất với tỉnh).

Theo ông, tiền thuê đất đã chiếm tới 50% doanh thu thuần của doanh nghiệp trong năm 2025.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn Thủ tướng chỉ đạo rà soát phương pháp, tỷ lệ và chu kỳ xác định đơn giá thuê đất nhằm tránh những đợt điều chỉnh đột biến, vượt quá khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng.

Ông cũng đề xuất đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước tại những doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà Nhà nước không nắm quyền chi phối. Theo Hội, cần xây dựng lộ trình cụ thể, công khai để giải phóng nguồn lực và tăng tính chủ động trong việc đầu tư phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ nhận thức rõ việc đẩy mạnh cải cách hành chính sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, giảm các vướng mắc, ách tắc, áp lực trong quá trình đầu tư phát triển của cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.

Theo Bộ trưởng, ngành nông nghiệp và môi trường đã tiếp nhận 15 ý kiến liên quan đến trách nhiệm và trách nhiệm phối hợp của ngành với các bộ ngành khác tại hội nghị.

Bộ cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ, báo cáo giải trình với Thủ tướng, đồng thời gửi phản hồi tới các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân đã nêu ý kiến. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều đóng góp để hoàn thiện công tác quản lý.

Đối với kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc giao đất, Nhà nước chưa tính giá đất nhưng doanh nghiệp vẫn phải đóng 3,6% bổ sung mỗi năm, Bộ trưởng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Bộ Tài chính, và tới đây sẽ có định hướng và sửa đổi đồng bộ với Luật Đất đai.

Về việc xác định giá đất, Bộ trưởng cho biết nội dung này cũng đã được định hướng trong luật. Theo đó, các phương pháp xác định giá đất cơ bản là xây dựng bảng giá đất và nhân hệ số. Đồng thời, 4 phương pháp tính giá hiện tại đã được cắt giảm gần hết, như là thặng dư, so sánh…