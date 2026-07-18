Thủ tướng yêu cầu công khai xử lý mọi kiến nghị của doanh nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công khai toàn bộ phản hồi đối với kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời giao các bộ, ngành xử lý dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công khai toàn bộ phản hồi đối với kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng và thể hiện trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước.

Theo tổng hợp tại hội nghị, có 53 nhóm khó khăn, vướng mắc và kiến nghị được doanh nghiệp nêu ra, trong khi số kiến nghị đã được xử lý triệt để còn ít.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương giải quyết dứt điểm ngay những nội dung thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý. Đối với các vấn đề liên quan cơ chế, chính sách hoặc vượt thẩm quyền, các cơ quan phải sớm đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Mọi phản hồi với doanh nghiệp sẽ được công khai

Thủ tướng khẳng định toàn bộ nội dung trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và VCCI để cộng đồng doanh nghiệp và người dân theo dõi, đánh giá.

Theo Thủ tướng, việc công khai nhằm bảo đảm các kiến nghị được xử lý thực chất, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương.

"Vẫn có tình trạng khi doanh nghiệp hỏi thì các bộ trả lời là theo khoản này, điều này của luật này, nghị định này, thông tư này... chúng tôi cho rằng cách làm việc đó cũng tốt nhưng chưa hiệu quả và chưa đi được đến cùng", Thủ tướng nói.

Ông cho rằng công khai là phương pháp tốt nhất để vừa giám sát, vừa đánh giá hiệu quả giải quyết kiến nghị. Khi đó, các bộ, ngành và địa phương sẽ không thể trả lời chung chung mà phải xử lý đến cùng các vấn đề doanh nghiệp phản ánh.

Thủ tướng cũng giao VCCI tiếp tục tổng hợp các phản ánh, kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng để gửi các bộ, cơ quan của Chính phủ xử lý, đồng thời xây dựng cơ chế tổng hợp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết.

Văn phòng Chính phủ được giao bổ sung nội dung xử lý kiến nghị của doanh nghiệp vào chương trình phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Hoàn thiện thể chế để tạo nền tảng phát triển

Đánh giá về khu vực doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết đến hết tháng 6, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 30 triệu tỷ đồng , đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động và đóng góp 55% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều tồn tại như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng; doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn hạn chế về vốn, quản trị và công nghệ; doanh nghiệp FDI có liên kết nội địa và chuyển giao công nghệ chưa cao; môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều rào cản trong thực thi chính sách; một bộ phận doanh nghiệp chưa chủ động tham gia hoàn thiện thể chế và chấp hành pháp luật.

Theo Thủ tướng, Chính phủ xác định phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, ổn định, minh bạch, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tiếp cận bình đẳng các nguồn lực.

Ông nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là chuyển từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả thực chất.

"Thể chế không còn là điểm nghẽn nhưng thể chế là nền tảng kiến tạo phát triển mạnh mẽ hơn thì vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thời gian tới", Thủ tướng nói.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hành động với tinh thần "khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy".

Đồng thời, cần tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính; khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư; giảm chi phí cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực; phát huy vai trò của từng khu vực doanh nghiệp và tăng cường liên kết; nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện và kỷ luật hành chính.