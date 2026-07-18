Thủ tướng: Doanh nghiệp cứ nêu khó, đừng khen Chính phủ ở hội nghị

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ sẽ xử lý đến cùng các vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị đại biểu tập trung nêu khó khăn, kiến nghị giải pháp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết dù bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát và các cân đối lớn được đảm bảo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm rất nặng nề khi Việt Nam vừa phải tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, vừa khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực và động lực tăng trưởng. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thể chế vẫn là điểm nghẽn lớn nhất

Theo Thủ tướng, hội nghị lần này nhằm rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Tổng hợp ý kiến từ các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng báo cáo của các bộ, đặc biệt là Bộ Tài chính, cho thấy còn nhiều nhóm vấn đề cần tháo gỡ.

Các nhóm vấn đề được nêu gồm thể chế và tổ chức thực thi chính sách; tiếp cận các nguồn lực sản xuất; chi phí và dòng tiền; thị trường và chuỗi cung ứng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; liên kết giữa ba khu vực doanh nghiệp.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhóm vấn đề về thể chế và tổ chức thực thi chính sách. Theo ông, dù thời gian qua Chính phủ đã quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, việc tổ chức thực hiện tại một số bộ, ngành và địa phương vẫn còn gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đây cũng là nhóm vấn đề nhận được nhiều ý kiến phản ánh nhất và đang được Chính phủ ưu tiên chỉ đạo xử lý.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan xác định rõ những giải pháp có thể triển khai ngay để giải quyết dứt điểm, những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Chính phủ cam kết xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung gồm: đánh giá việc nhận diện các khó khăn, vướng mắc đã đầy đủ hay chưa; kiến nghị giải pháp để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; và trao đổi trực tiếp giữa các bộ, ngành, địa phương với doanh nghiệp để làm rõ hướng xử lý, lộ trình thực hiện các kiến nghị.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nếu các kiến nghị phản ánh đúng thực tiễn thì phải được xử lý triệt để.

"Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ cam kết với cộng đồng doanh nghiệp: Tất cả các vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi chỉ đạo xử lý đến tận cùng, làm sao để nói là làm và làm thực chất, hiệu quả", Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Thủ tướng cũng cho biết Quốc hội sẽ tổ chức các kỳ họp không thường lệ và kỳ họp thường kỳ vào cuối năm, trong đó một nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Ông đề nghị doanh nghiệp chủ động tham gia góp ý đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như Bộ luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các luật thuế cũng như việc hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp tập trung phản ánh những tồn tại thay vì dành thời gian khen ngợi Chính phủ.

"Đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn đóng góp ý kiến, nếu có vấn đề gì khen Chính phủ thì chúng ta để dịp khác, hội nghị hôm nay chủ yếu nêu các khó khăn và kiến nghị giải pháp để Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền địa phương làm tốt chức năng của mình và các doanh nghiệp cũng phải có hiệu quả để đóng góp vào thành tựu chung", Thủ tướng nói.