Sun Group sẽ xây 4 cây cầu vượt sông Sài Gòn nối 'siêu' dự án 100.000 tỷ

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa do liên danh Sun Group làm chủ đầu tư dự kiến xây 4 cây cầu vượt sông Sài Gòn và 11 cầu nội khu để tăng cường kết nối giao thông cho khu vực.

Theo báo cáo ĐTM, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 424 ha, tổng vốn đầu tư gần 98.700 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Hoàng.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vừa được công bố, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 424 ha tại phường Bình Quới, TP.HCM, do liên danh CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 98.700 tỷ đồng , quy mô dân số dự kiến khoảng 54.000 người.

Theo nội dung báo cáo, Bình Quới - Thanh Đa là bán đảo đặc biệt nằm ở phía bắc sông Sài Gòn, nổi bật với hệ thống kênh rạch bao bọc, vùng sinh thái tự nhiên và cảnh quan sông nước đặc trưng của TP.HCM.

Tuy nhiên, hiện khu vực này chỉ có một tuyến đường bộ duy nhất kết nối với bên ngoài là đường Bình Quới. Đây cũng là trục giao thông huyết mạch của toàn bán đảo nhưng mới có quy mô 2 làn xe, chưa đáp ứng tiêu chuẩn của một tuyến đường đô thị.

Để cải thiện khả năng kết nối giao thông, báo cáo ĐTM cho biết dự án dự kiến xây dựng 4 cây cầu vượt sông Sài Gòn.

Trong đó, cầu số 1 dài khoảng 570 m, kết nối khu vực phía tây bắc bán đảo Thanh Đa với đường số 23 (phường Hiệp Bình). Cầu số 2 dài gần 450 m, nối phía đông bắc bán đảo với đường số 2 (phường Trường Thọ). Cầu số 3 dài gần 790 m, kết nối phía đông bán đảo với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Long A). Cầu số 4 dài hơn 350 m, nối phía nam bán đảo với đường Thảo Điền (phường An Khánh).

Bán đảo Thanh Đa dự kiến có thêm 4 cầu vượt sông Sài Gòn khi Khu đô thị mới được triển khai. Ảnh: ĐTM.

Bên cạnh đó, dự án cũng dự kiến xây dựng 11 cầu nội khu bằng bê tông cốt thép hoặc bê tông cốt thép dự ứng lực vượt qua các nhánh sông nhằm phục vụ giao thông trên các tuyến. Các cầu sẽ được thiết kế đồng bộ với hệ thống đường về vận tốc và mặt cắt ngang.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án dự kiến phát triển hơn 13.000 căn hộ chung cư, gần 5.900 căn nhà ở xã hội, trên 720 căn tái định cư, hơn 630 căn nhà liền kề, khoảng 170 căn biệt thự song lập và hơn 100 căn biệt thự đơn lập… Ngoài ra, dự án còn bố trí các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại và nhiều tiện ích công cộng.

Về tiến độ, chủ đầu tư dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu tái định cư từ quý I/2026 đến quý IV/2027. Giai đoạn xây dựng các hạng mục chính và đưa dự án vào sử dụng sẽ diễn ra từ quý I/2028 đến quý IV/2030. Dự án sẽ vận hành thử trong quý I-II/2031 trước khi chính thức đi vào hoạt động từ quý III/2031.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng của dự án phải cơ bản hoàn thành trước ngày 31/10, tạo cơ sở để dự án bước vào giai đoạn triển khai theo đúng tiến độ đề ra.