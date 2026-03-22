Chân dung 'người đứng sau' hệ sinh thái ONUS vừa gặp sự cố

  • Chủ nhật, 22/3/2026 16:18 (GMT+7)
Sau khi ứng dụng ONUS gặp sự cố khiến người dùng không thể đăng nhập và rút tiền, thông tin về doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) - người đứng sau hệ sinh thái - được quan tâm.

App ONUS có lượng lớn người dùng tại Việt Nam. Ảnh: Hà Mi.

Từ chiều 20/3, ứng dụng tiền mã hóa ONUS ghi nhận sự cố hệ thống trên diện rộng, khiến người dùng không thể đăng nhập, khôi phục mật khẩu hoặc thực hiện các lệnh rút tiền. Việc truy cập vào tài khoản bị gián đoạn hoàn toàn, đồng nghĩa với việc nhiều người tạm thời mất quyền kiểm soát tài sản số đang lưu trữ trên nền tảng.

Trước sự cố này, CTCP Đầu tư HVA - đơn vị có quan hệ mật thiết với ONUS - cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị liên quan đến ONUS và HanaGold ở nhiều tỉnh, thành. Một số nhân sự phụ trách kế toán bị tạm giữ, cùng với các thiết bị phục vụ vận hành, bao gồm hệ thống xác thực giao dịch, hiện chưa thể sử dụng.

Diễn biến này khiến nhiều chức năng quan trọng của hệ thống bị gián đoạn, đặc biệt là các thao tác cần xác thực. Đơn vị cho biết do không thể đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để duyệt lệnh chi, trong khi hạn mức chi tự động đã chạm trần, việc xử lý yêu cầu rút tiền của người dùng buộc phải tạm dừng.

Theo tìm hiểu, ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020, trong giai đoạn thị trường tiền số bắt đầu thu hút đông đảo người tham gia. Dù đặt trụ sở tại Singapore, nền tảng này chủ yếu do người Việt vận hành và hướng đến người dùng trong nước.

Sản phẩm cốt lõi của ONUS là stablecoin VNDC gắn với Đồng Việt Nam, cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định. Tuy nhiên, các giao dịch dạng này hiện vẫn nằm trong "vùng xám" pháp lý tại Việt Nam.

ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư HVA, đồng thời là người sáng lập và điều hành hệ sinh thái này.

Thông tin giới thiệu ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) trên website của HVA.

Theo giới thiệu, ông Nhân sinh năm 1984 tại Cần Thơ, khởi nghiệp với chuyên môn dược sĩ trước khi chuyển sang lĩnh vực fintech và blockchain. Ông Nhân hiện giữ nhiều vai trò trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ, gồm Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư HVA, Chủ tịch TrustPay (từ năm 2009), đồng sáng lập VNDC - tiền thân của ONUS, và Tổng giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp FundGo (từ năm 2022).

Trong đó, VNDC ra mắt vào năm 2018. Dự án này ban đầu do 4 cổ đông sáng lập gồm CTCP điện tử kinh tế Việt Nam Vinagroups (góp 10%), CTCP TrustPay (góp 70%), Công ty Cổ phần đầu tư HVA (góp 10%) và Công ty cổ phần Dgroup Holdings (góp 10%).

Sau thương vụ Vemanti Group thâu tóm toàn bộ cổ phần tại ONUS hồi năm ngoái, chức danh của ông tại tổ chức này là Chủ tịch HĐQT Vemanti Group.

Được đẩy mạnh đầu tư, ONUS từ một ví điện tử và giải pháp stablecoin đã mở rộng thành nền tảng đa chức năng, cung cấp các dịch vụ như giao dịch hoán đổi (swap), thị trường phái sinh, đòn bẩy và P2P. Tính đến năm 2025, hệ sinh thái này công bố có hơn 4 triệu người dùng trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, ONUS từng đối mặt với vấn đề an ninh dữ liệu. Tháng 12/2021, tin tặc rao bán khoảng 9 TB dữ liệu được cho là lấy từ nền tảng, bao gồm thông tin của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó phần lớn là người dùng Việt Nam. Dữ liệu bị lộ được cho là gồm họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu mã hóa và lịch sử giao dịch.

Trong bối cảnh sự cố hệ thống đang diễn ra, những vấn đề liên quan đến vận hành và lưu ký tài sản số của hệ sinh thái ONUS tiếp tục thu hút sự chú ý. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HVA đã phản ứng tiêu cực, giảm hơn 12% xuống còn 12.300 đồng/cổ phiếu trong phiên cuối tuần (20/3).

Liên Phạm

Vương Lê Vĩnh Nhân Tiền mã hóa CTCP Nam Việt ONUS Đầu tư HVA Eric Vương Vemanti Group VNDC

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt thời gian đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Từ năm 2000, công ty quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

    • Thành lập: 1993
    • Mã cổ phiếu: ANV

