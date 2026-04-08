Pháp đã làm gì với 129 tấn vàng dự trữ ở Mỹ?

Thay vì tốn chi phí vận chuyển vàng từ Mỹ về, Pháp đã tìm ra cách đặc biệt để đồng thời "bỏ túi" một khoản lãi lớn.

Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France) đã bán 129 tấn vàng ở Mỹ khi giá neo cao, sau đó gom mua các thỏi vàng mới ngay tại châu Âu với giá thấp. Ảnh: Bloomberg.

Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France) vừa hoàn tất một chiến dịch tái cơ cấu dự trữ vàng.

Với 129 tấn vàng được lưu trữ tại hầm chứa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở New York, tương đương khoảng 5% tổng dự trữ quốc gia của Pháp, nếu vận chuyển xuyên đại dương để đưa tài sản "hồi hương", họ sẽ phải đối diện với chi phí đắt đỏ, rủi ro an ninh và cả những vấn đề ngoại giao khác.

Thay vì vậy, Ngân hàng Trung ương Pháp đã quyết định bán những thỏi vàng cũ, có độ tinh khiết thấp này ngay đúng thời điểm giá vàng thế giới tăng kỷ lục - phương án mang về khoản lãi gần 13 tỷ euro (tương đương 15 tỷ USD ).

Đến khi giá kim loại quý đi xuống, họ sử dụng số tiền thu được để mua các thỏi vàng mới ngay tại châu Âu, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn về trọng lượng và độ tinh khiết, theo Economic Times.

Động thái này được thực hiện sau cuộc kiểm toán nội bộ năm 2024, khi ngân hàng khuyến nghị thay thế lượng vàng cũ bằng các thỏi đạt tiêu chuẩn toàn cầu hiện hành. Quá trình rà soát diễn ra từ tháng 7/2025 đến tháng 1 năm nay, nhằm đảm bảo không làm thay đổi một gram vàng nào trong tổng dự trữ.

Các chuyên gia nhận định việc chốt lời đúng thời điểm giá vàng đạt đỉnh và cơ cấu lại tài sản đã giúp bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương Pháp "lội ngược dòng".

Báo cáo tài chính năm 2025 của đơn vị cho thấy thu nhập từ các tài sản tự nắm giữ đã tăng vọt thêm 12,2 tỷ euro (tương đương 14,2 tỷ USD ), chủ yếu đến từ một khoản mục đặc biệt được hạch toán nhờ chênh lệch tỷ giá và giá vàng. Ngoài ra, khoản thu nhập ngoại hối đặc biệt này đã chạm ngưỡng 11 tỷ euro (tương đương 12,9 tỷ USD ).

Theo Reuters, khoản lãi từ việc bán vàng đúng thời điểm giúp Ngân hàng Trung ương Pháp chuyển từ mức lỗ ròng 7,7 tỷ euro (khoảng 9 tỷ USD ) năm 2024 sang mức lãi ròng 8,1 tỷ euro (khoảng 9,5 tỷ USD ) trong năm 2025. Vốn chủ sở hữu ròng của Banque de France cũng được nâng từ 202,7 tỷ euro (khoảng 237 tỷ USD ) năm 2024 lên "mức vững chắc" 283,4 tỷ euro (khoảng 331 tỷ USD ).

Ngoài ra, cơ quan này đã lập thêm quỹ dự phòng tái định giá vàng và ngoại hối của nhà nước (RRRODE) trị giá 11,4 tỷ euro (hơn 13 tỷ USD ), nhằm trang trải các chi phí tiền tệ trong tương lai.

Pháp bắt đầu lưu trữ một phần vàng tại New York từ cuối những năm 1920. Dù quốc gia này đã nỗ lực đưa vàng về nước từ thập niên 1960, đặc biệt khi Mỹ chấm dứt hệ thống Bretton Woods, một phần nhỏ vẫn tiếp tục được giữ ở nước ngoài cho đến nay.

Việc rút vàng về nước vốn là câu chuyện nhạy cảm. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau nhận định quyết định giữ các thỏi vàng mới tại Paris thay vì New York "không mang động cơ chính trị".

Theo chuyên gia Kitco, động thái này của Ngân hàng Trung ương Pháp vừa khôn khéo, vừa mang lại lợi nhuận. Khác với nước Đức từng đối mặt với nhiều áp lực từ các chính trị gia vì vẫn để vàng tại Mỹ, Pháp đã chọn lối đi không theo cách truyền thống. Mọi quy trình rút hay chuyển vàng về nước đều được thực hiện trong âm thầm.

Sự tinh tế này giúp Paris không gặp phản ứng ngoại giao từ phía Mỹ trong bối cảnh quan hệ còn nhiều vấn đề (liên quan đến thuế quan, Greenland, Ukraine và Iran). Đồng thời, ngân hàng cũng không phải chịu chi phí vận chuyển và rủi ro an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng lượng vàng dự trữ của Pháp vẫn giữ nguyên ở mức khoảng 2.437 tấn sau các giao dịch. Hiện, toàn bộ dự trữ vàng của quốc gia này đã được lưu giữ tại hầm chứa ngầm của ngân hàng trung ương tại La Souterraine.