Cận cảnh 5 kho chứa vàng lớn nhất của nhân loại

Các hầm chứa vàng trên thế giới có kết cấu kiên cố, phức tạp và luôn được trang bị hệ thống an ninh hiện đại nhất, nhằm bảo vệ vàng khỏi hư hại hoặc các mối nguy hiểm khác.

Các kho vàng thường được đặt ở những vị trí an toàn và kín đáo. Ảnh: Supercarblondie.

Trong suốt nhiều thế kỷ, vàng luôn là biểu tượng tối cao của sự giàu có và an ninh tài chính.

Để bảo vệ tuyệt đối, các kho vàng thường được đặt ở những vị trí an toàn, kín đáo, thường nằm sâu dưới lòng đất và được bảo vệ bằng hệ thống an ninh tối tân.

Ngoài ra, các tổ chức giàu có trên thế giới thường chọn những quốc gia có nền pháp lý mạnh mẽ về bảo vệ quyền sở hữu tài sản cũng như có môi trường chính trị ổn định.

Các yếu tố này giúp bảo vệ kim loại quý khỏi nguy cơ bị tịch thu hoặc ảnh hưởng từ bất ổn chính trị.

Kho vàng của Fed New York

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết Mỹ hiện nắm giữ 8.133,5 tấn vàng, chiếm 78,7% tổng giá trị dự trữ ngoại hối và giữ vững vị thế là kho vàng lớn nhất của nhân loại.

Trong đó, một phần dự trữ được giữ tại kho của Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed New York).

Tính đến năm 2024, kho vàng của Fed New York chứa khoảng 507.000 thỏi vàng, với tổng trọng lượng 6.331 tấn. Ảnh: Fed New York.

Theo thông tin đăng trên trang web chính thức, kho vàng của Fed New York đặt tại tầng hầm của trụ sở chính ở số 33 Liberty Street, ngay trung tâm Khu Tài chính sầm uất của Hạ Manhattan (New York) và được xây dựng trong quá trình thi công tòa nhà vào đầu những năm 1920.

Tuy nhiên, các tài sản vàng trong kho không thuộc sở hữu của Fed New York hay ngân hàng trung ương Mỹ.

Fed New York chỉ đóng vai trò là người giám hộ và lưu ký vàng thay các chủ tài khoản, bao gồm chính phủ Mỹ, các chính phủ nước ngoài, ngân hàng trung ương cùng nhiều tổ chức quốc tế chính thức. Đặc biệt, cá nhân hay tổ chức tư nhân không được phép gửi vàng tại đây.

Tính đến năm 2024, kho chứa khoảng 507.000 thỏi vàng, với tổng trọng lượng 6.331 tấn. Kho vàng của Fed New York có thể chịu được trọng lượng khổng lồ này bởi thiết kế nằm trên nền đá gốc của đảo Manhattan, cách mặt đường 24 m và cách mực nước biển 15 m.

Thông thường, vàng sẽ được vận chuyển xuống kho bằng thang máy từ tầng trệt. Khi đã vào kho, một nhóm 3 người gồm 2 nhân viên kho vàng của Fed New York và một kiểm toán viên nội bộ đảm nhận vai trò kiểm soát kim loại quý.

Cả 3 người phải có mặt bất kỳ lúc nào vàng được di chuyển hoặc một ngăn kho được mở - thậm chí chỉ để thay bóng đèn. Quy trình này giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối và bảo mật tối đa cho lượng vàng được lưu trữ tại kho.

Sau khi xác minh, vàng được chuyển vào một trong 122 ngăn lưu trữ, trong đó mỗi ngăn sẽ chứa số lượng vàng của một chủ tài khoản riêng biệt (vàng không bị trộn lẫn giữa các chủ tài khoản).

Đáng chú ý, các thỏi vàng không bao giờ đạt độ tinh khiết 100%. Bởi nếu hoàn toàn tinh khiết, chúng sẽ quá mềm để giữ hình dạng, gây khó khăn cho việc lưu trữ và vận chuyển.

Fed New York cũng không thu phí lưu trữ vàng nhưng tính phí xử lý giao dịch khi chủ tài khoản gửi thêm, rút bớt vàng hoặc chuyển đổi quyền sở hữu - khi đó, vàng sẽ được di chuyển đến các ngăn tương ứng trong kho.

Kho vàng của Ngân hàng Trung ương Anh

Hầm vàng của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), kho vàng lớn thứ 2 thế giới, nằm sâu dưới lòng đất tại phố Threadneedle, trung tâm tài chính London.

Được xây dựng từ những năm 1930, hệ thống gồm 9 kho chứa kiên cố này đang cất giữ hơn 400.000 thỏi vàng, tổng khối lượng khoảng 5.000 tấn.

Hiện, hầm vàng được bảo vệ bởi các bức tường kiên cố có thể chống bom, trong khi lối vào duy nhất chỉ mở được khi có đủ 3 chiếc chìa khóa dài 30 cm, nhận dạng giọng nói cùng nhiều lớp bảo mật khác.

BoE tiết lộ họ chỉ sở hữu 2 thỏi vàng và chúng đều được trưng bày tại bảo tàng của ngân hàng.

BoE có 9 kho chứa vàng kiên cố và hiện cất giữ hơn 400.000 thỏi vàng. Ảnh: BoE.

Phần vàng còn lại trong kho thuộc sở hữu của Bộ Tài chính Anh, các ngân hàng trung ương khác và một số công ty thương mại.

BoE cung cấp dịch vụ lưu ký vàng theo hình thức "phân bổ riêng" (allocated basis). Điều này có nghĩa mỗi khách hàng sẽ sở hữu những thỏi vàng cụ thể, được đánh số, ghi rõ nguồn gốc và tách biệt khỏi vàng của người khác. Các thỏi vàng đó thuộc quyền sở hữu pháp lý của khách hàng, không nằm trong tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức lưu ký.

Trong trường hợp khách hàng muốn rút vàng, họ sẽ nhận đúng thỏi vàng đã gửi, không phải "vàng tương đương" về khối lượng.

Kho vàng Fort Knox (Mỹ)

Hiện tại, hơn một nửa dự trữ vàng của Mỹ nằm trong hầm của căn cứ quân sự cũ ở Fort Knox, Kentucky và đây cũng là kho dự trữ vàng bảo mật nhất thế giới.

Được xây dựng vào năm 1936, Fort Knox sở hữu cấu trúc kiên cố với 16.000 feet khối đá granite, 4.200 yard khối bê tông, cùng 750 tấn thép gia cố và 670 tấn thép kết cấu.

Lô vàng đầu tiên được chuyển đến hầm Fort Knox, Kentucky vào năm 1937, thông qua dịch vụ bưu điện Mỹ. Kể từ đó, đây trở thành nơi chứa dự trữ kim loại quý của chính phủ Mỹ.

Hiện, hơn một nửa dự trữ vàng của Mỹ nằm trong hầm của căn cứ quân sự cũ ở Fort Knox, Kentucky. Ảnh: BI.

Hiện, nơi đây đang cất giữ khoảng 147,3 triệu ounce vàng (khoảng 4.581 tấn); tương đương giá trị 6,22 tỷ USD theo giá cố định ( 42,22 USD /ounce), còn tính theo giá thị trường hiện nay thì vượt 589 tỷ USD .

Từ đó đến nay, chỉ một lượng vàng rất nhỏ được lấy ra từ kho để phục vụ cho việc kiểm tra độ tinh khiết trong các cuộc kiểm toán định kỳ. Ngoài những mẫu kiểm tra này, không có thỏi vàng nào được chuyển vào hay ra khỏi Fort Knox trong nhiều năm qua.

Do đó, chỉ một số ít người biết đến cấu trúc thực tế bên trong Fort Knox và không ai nắm toàn bộ quy trình mở kho, nhằm đảm bảo mức độ bảo mật tuyệt đối.

Kho vàng của Ngân hàng Trung ương Đức

Với 3.350,3 tấn vàng, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đang sở hữu lượng vàng có giá thị trường khoảng 431 tỷ USD , nhiều thứ 2 thế giới. Lượng vàng này cũng chiếm khoảng 2/3 tổng dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Theo khoản 1 của Đạo luật Ngân hàng Liên bang Đức, Bundesbank có trách nhiệm nắm giữ và quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia, bao gồm cả dự trữ vàng, được phân bổ tại 4 địa điểm lưu trữ trên toàn thế giới: Bundesbank chi nhánh Frankfurt, Fed New York Fed, BoE và Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France).

Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đang sở hữu lượng vàng có giá thị trường khoảng 431 tỷ USD , nhiều thứ 2 thế giới. Ảnh: Bundesbank.

Tuy nhiên, từ năm 2013, dưới áp lực của dư luận, Đức đã bắt đầu quá trình "hồi hương" vàng dự trữ. Đến năm 2017, khoảng hơn 50% vàng đã được chuyển về kho của Bundesbank tại Frankfurt.

Hiện nay, hơn 1/3 lượng vàng của Bundesbank được giữ tại New York, còn 1/8 nằm ở London và một phần rất nhỏ được giữ tại Paris.

Kho vàng của Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France)

Với 2.437 tấn, kho vàng của nước Pháp hiện có giá trị khoảng 327 tỷ USD , giữ vị trí thứ 5 trong số các quốc gia và tổ chức nắm lượng vàng nhiều nhất thế giới.

Banque de France có trụ sở chính tại Paris và cũng là đơn vị quản lý các khoản dự trữ. Việc tích trữ vàng của Pháp bắt đầu từ thời kỳ thuộc địa và tăng tốc sau Thế chiến 2.

Phần lớn số vàng được lưu trữ trong hầm ngầm siêu an toàn mang tên Souterraine, nằm sâu 27 m dưới lòng đất. Công trình này từng giành Giải thưởng Kiến trúc Ngầm Quốc tế vào năm 1940.

Phần lớn số vàng được lưu trữ trong hầm ngầm Souterraine, nằm sâu 27 m dưới lòng đất. Ảnh: Reuters.

Banque de France cho biết tổng lượng vàng được khai thác và sử dụng trên thế giới từ trước đến nay ước tính dưới 180.000 tấn, tương đương khoảng 9.000 m3 (19,5 tấn/m3) và toàn bộ số vàng này có thể dễ dàng chứa trong hầm Souterraine.

Ngoài việc bảo quản dự trữ vàng quốc gia, Banque de France còn cung cấp dịch vụ lưu ký vàng cho một số khách hàng thể chế, bao gồm ngân hàng trung ương nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, phần vàng này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số vàng được lưu giữ tại ngân hàng.