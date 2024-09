Thêm một hầm vàng khổng lồ cho giới siêu giàu

Một hầm vàng mới tại Singapore đang thu hút sự chú ý của giới siêu giàu bởi có thể bảo hiểm cho "mọi rủi ro" đối với tài sản được lưu trữ.

Một hầm vàng rộng 16.700 m2, cao 6 tầng tại Singapore đã khai trương vào tháng 7 vừa qua, nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng siêu giàu muốn cất giữ vàng trong môi trường an ninh cao.

Sức chứa "khủng" và bảo hiểm mọi rủi ro

Hầm chứa 6 tầng này được thiết kế để chứa 10.000 tấn bạc (hơn 1/3 nguồn cung bạc hàng năm toàn cầu) và 500 tấn vàng (tương đương khoảng một nửa lượng vàng mà các ngân hàng trung ương đã mua vào năm ngoái).

Silver Bullion Pte Ltd. là chủ đầu tư đã xây dựng hầm vàng rộng 16.700 m2 này, ngay sau khi kho chứa vàng trước đó hết chỗ. Dù mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn, hầm vàng mới đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng.

Những thỏi vàng được cất giữ trong két tại hầm 6 tầng mới khai trương của Silver Bullion. Ảnh: Ore Huiying/Bloomberg.

Theo Silver Bullion, công ty không phải là tổ chức tài chính nên sẽ tuân theo luật pháp và quy định của Singapore. Điều này có nghĩa là thỏi vàng và bạc được lưu trữ tại đây nằm ngoài sự can thiệp của bất kỳ cơ quan nước ngoài nào (thuế hoặc tài chính), chẳng hạn như Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

Ngoài ra, các quy định của nước ngoài như Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA) hoặc Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) do OECD khởi xướng cũng không áp dụng cho Silver Bullion.

Điều này thu hút giới siêu giàu ồ ạt gửi vàng vào đây vì đảm bảo tài sản được an toàn trước mọi sự kiện bất ngờ như quốc hữu hóa hoặc tịch thu đã xảy ra trong quá khứ ở nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Silver Bullion cũng áp dụng chính sách bảo hiểm toàn diện cho tài sản của người gửi, hiện được bảo lãnh bởi Lloyd's of London - thị trường bảo hiểm hàng đầu thế giới. Chính sách này sẽ bảo vệ vàng của người gửi trước các rủi ro như trộm cắp, hỏa hoạn, sập tòa nhà, khủng bố, phá hoại và cả sự thất thoát tài sản do chính nhân viên của công ty này gây ra.

Quan trọng hơn, chính sách của Silver Bullion cũng bao gồm phạm vi bảo hiểm đối với trường hợp "mất tích tài sản bí ẩn", một điều khoản mà hầu hết kho lưu trữ vàng khác không có, đưa Silver Bullion trở thành nơi thực sự bảo hiểm "mọi rủi ro".

Một xe nâng pallet được sử dụng để vận chuyển vàng. Ảnh: Ore Huiying/Bloomberg.

Hiện khách hàng có thể lưu trữ vàng tại Silver Bullion dưới 2 dạng là trữ vàng online và hộp ký gửi an toàn.

Với dạng thứ nhất, lưu trữ vàng online, khách hàng có thể mua vàng trực tuyến và vận chuyển đến kho lưu trữ. Ảnh của các kim loại quý đã mua sẽ được cung cấp cho khách hàng trong tài khoản trực tuyến sau khi hoàn tất giao hàng và nhập vào kho. Phí lưu trữ sẽ biến động theo giá mỗi ounce vàng hàng năm và tùy thuộc cả vào số lượng kim loại quý được lưu trữ.

Trong khi đó, dịch vụ hộp ký gửi an toàn sẽ được thiết kế để đảm bảo tính riêng tư và tuyệt mật cao nhất của khách hàng. Các dữ liệu được lưu trữ dưới dạng ngoại tuyến mà không cần truy cập Internet, do đó loại bỏ được khả năng bị hack tài khoản.

Chìa khóa két sẽ do khách hàng giữ nên việc thêm hoặc bớt tài sản nào khỏi két đều yêu cầu khách hàng phải có mặt tại kho. Việc gửi hoặc rút vàng từ két an toàn cũng yêu cầu chữ ký của 2 nhân viên kho, 1 cảnh sát hỗ trợ và khách hàng. Điều này đảm bảo rằng két an toàn chỉ được mở hoặc đóng khi có xác minh của nhiều bên.

Nhu cầu gửi vàng của giới siêu giàu tăng cao

Sự ra đời của hầm vàng mới này diễn ra trong bối cảnh triển vọng dài hạn đối với vàng thỏi vật chất đang tăng cao. Theo Bloomberg, giá vàng giao ngay vừa có đợt tăng lên mức cao kỷ lục, vượt 2.500 USD /ounce trong khi bạc có mức tăng hơn 20% trong 8 tháng đầu năm.

Lượng mua vào trên thị trường OTC - thị trường phi tập trung, chủ yếu hoạt động dựa trên sự thỏa thuận giá giữa các bên liên quan như cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, các quỹ đầu tư quốc gia và các quỹ đầu cơ - đã tăng vọt lên 450 tấn vào năm ngoái và dự kiến tăng thêm vào năm nay.

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu về vàng đã đặc biệt mạnh lên kể từ năm 2019, mặc dù sau đó có phần giảm nhẹ vào năm 2022 khi nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi đại dịch.

Giá vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn trong giai đoạn rủi ro địa chính trị gia tăng, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và nhu cầu từ người tiêu dùng Trung Quốc.

Giá vàng đã tăng chóng mặt trong quý II và hiện bối cảnh vĩ mô đang hỗ trợ nhiều hơn cho mặt hàng này do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngoài kho vàng mới mở của Silver Bullion, các kho vàng lớn trên thế giới đang nằm tại Cục Dự trữ Liên bang New York (chứa 6.331 tấn vàng) và Ngân hàng Anh (chứa 5.266 tấn vàng).

Ngoài ra, các ngân hàng và công ty như JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Brink's Co. và Malca-Amit cũng có các cơ sở lưu trữ lớn hỗ trợ thị trường phái sinh ở London và New York, đồng thời nắm giữ kim loại quý cho các quỹ ETF lớn nhất.

Ví dụ, JPMorgan đã mở một kho bạc mới ở London vào năm 2021, hiện nắm giữ hơn 10.000 tấn bạc cho quỹ ETF bạc lớn nhất là iShares Silver Trust.