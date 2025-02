Vì sao 8.000 thỏi vàng rời Anh qua Mỹ

Những tháng gần đây, khoảng 8.000 thỏi vàng đã được chuyển ra khỏi kho lưu trữ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), chiếm khoảng 2% tổng lượng vàng mà ngân hàng này đang nắm giữ.

Kho vàng của BoE bên dưới Phố Threadneedle. Ảnh: BoE.

Sâu bên dưới Phố Threadneedle ở London - nơi bố trí kho vàng lớn thứ hai trên thế giới - BoE đang quản lý hơn 400.000 thỏi vàng, trị giá khoảng 200 tỷ bảng Anh (tương đương 252 tỷ USD ). BoE đóng vai trò là nơi lưu trữ vàng cho các ngân hàng trung ương và các tổ chức kinh doanh vàng trên toàn thế giới.

Kho vàng lớn nhất thế giới được đặt tại Mỹ, do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh New York quản lý.

Tuy nhiên, lo ngại về các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy việc chuyển vàng từ London sang New York, theo The Wall Street Journal.

Cụ thể, tổng thống Mỹ đã công bố mức thuế quan 25% đối với hai kim loại khác là thép và nhôm, đồng thời tiếp tục công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối ứng, nhằm áp dụng mức thuế tương tự mà các quốc gia khác đang áp dụng lên hàng hóa Mỹ. Ông Trump gần đây cũng gọi thái độ thương mại của châu Âu đối với Mỹ là "tội ác" và hứa hẹn sẽ áp thuế nặng lên khu vực này.

Các mối đe dọa về thuế quan của Mỹ đối với châu Âu đã khiến thị trường kim loại quý, đặc biệt là vàng, trở nên hỗn loạn. Giá vàng đã vọt lên mức kỷ lục, và sự chênh lệch giá giữa vàng ở hai trung tâm giao dịch lớn - New York và London - đã mở rộng đáng kể.

Hiện tại, giá vàng ở Manhattan cao hơn đáng kể so với London, thúc đẩy sự di chuyển lớn nhất giữa hai bờ Đại Tây Dương trong nhiều năm qua. Các nhà giao dịch tại các ngân hàng lớn đang vội vã rút vàng từ các hầm chứa dưới lòng đất ở London và các nhà tinh chế vàng ở Thụy Sĩ, rồi vận chuyển qua Đại Tây Dương.

Giá vàng tương lai tại New York đã tăng 11% trong năm nay, dao động trong khoảng 2.900 USD /ounce trong tuần qua. Thậm chí, một số nhà phân tích dự đoán giá kim quý có thể đạt mốc 3.000 USD /ounce ngay trong năm nay.

Nhiều nhà đầu tư coi vàng là nơi trú ẩn an toàn trong những thời kỳ rủi ro cao. Tuy nhiên, giá vàng tại London đã thấp hơn khoảng 20 USD mỗi ounce từ đầu tháng 12/2024, một mức chiết khấu bất thường, mà các nhà giao dịch cho rằng phản ánh mối lo ngại về thuế quan từ Mỹ.

Một số ngân hàng với nguồn cung vàng lớn, bao gồm JPMorgan và HSBC, đang đứng ở vị trí thuận lợi để tận dụng sự chênh lệch giá này, theo các nhà phân tích và người tham gia thị trường.

Các ngân hàng khác cũng đang tìm cách tham gia vào cuộc đua. Citigroup, một đối tác quan trọng trong thị trường vàng, đang cố gắng gia nhập cùng JPMorgan và HSBC vào nhóm ngân hàng có quyền lưu trữ vàng của khách hàng trong các hầm chứa tại London.

Dù vậy, một số ngân hàng và quỹ phòng hộ có thể gặp khó khăn nếu không thể nhanh chóng lấy vàng để thoát khỏi các giao dịch thua lỗ tại New York. Tỷ lệ lãi suất để vay vàng đã tăng vọt, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng trong các nhà giao dịch.

Để vận chuyển vàng an toàn và tiết kiệm chi phí nhất, cách thức phổ biến là sử dụng khoang hàng của các chuyến bay thương mại. Vàng được chuyển từ kho của BoE đến các nhà tinh chế ở Thụy Sĩ để đúc lại theo kích thước tiêu chuẩn của sàn giao dịch hàng hóa Comex. Sau đó, vàng được vận chuyển bằng đường hàng không đến New York.

Chia sẻ với WSJ, ông Dave Ramsden, Phó thống đốc BoE, cho biết ngân hàng đang phải xử lý một lượng lớn yêu cầu rút vàng do sự chênh lệch giá giữa hai thị trường, đồng thời cảnh báo rằng quá trình này có thể gặp chậm trễ do các hạn chế về logistics và an ninh.