Vai trò đặc biệt của Vietcombank, VietinBank tại 'siêu' dự án sông Hồng

Vietcombank và VietinBank sẽ là hai ngân hàng quốc doanh đóng vai trò đầu mối thu xếp, bảo đảm nguồn vốn huy động cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội.

VietinBank và Vietcombank sẽ tham gia thu xếp hơn 626.000 tỷ đồng vốn cho dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: CĐT.

UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Quyết định số 2789/QĐ-UBND phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo quyết định, nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh 3 tập đoàn lớn gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải và CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Đại diện liên danh là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, với người đại diện là ông Trần Đăng Khoa, hiện là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường; quy mô sử dụng khoảng 11.418 ha đất, bao gồm các hạng mục chính như trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan, khu vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Nhóm đầu tư tuyến giao thông sẽ có 2 dự án thành phần là trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng (45,35 km) và Tả Hồng (35 km). Nhóm công viên có 11 dự án thành phần, trong đó diện tích lớn nhất là cụm công viên tại bãi sông Tráng Việt thuộc xã Mê Linh, xã Thiên Lộc với tổng diện tích khoảng 1.113,8 ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án dự kiến khoảng 736.963 tỷ đồng . Về cơ cấu nguồn vốn, liên danh nhà đầu tư dự kiến góp khoảng 110.545 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, phần còn lại khoảng 626.418 tỷ đồng được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo quyết định, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội sẽ là các đơn vị bảo đảm nguồn vốn huy động hoặc làm đầu mối thu xếp tài chính cùng các tổ chức tín dụng khác để bảo đảm nguồn vốn triển khai dự án. Nguồn vốn này đã được xác nhận thông qua các văn bản cam kết do hai chi nhánh ngân hàng phát hành trong tháng 5/2026.

Theo UBND TP Hà Nội, việc thanh toán cho nhà đầu tư sẽ được thực hiện bằng quỹ đất theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP, pháp luật về đất đai và các quy định liên quan. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2038.