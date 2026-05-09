Lộ diện các khu tái định cư của 'siêu' dự án sông Hồng

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: NĐT.

Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa đề xuất 3 phương án tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án.

Phương án thứ nhất là bố trí tái định cư tại các khối chung cư cao tầng thuộc dự án thành phần 16 - Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Long Biên, Bồ Đề và dự án thành phần 17 - Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam.

Trong đó, khu đô thị đa mục tiêu tại Long Biên, Bồ Đề có quy mô khoảng 391 ha, được quy hoạch theo mô hình tích hợp nhà ở, thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam có diện tích khoảng 280 ha.

Phương án thứ hai là bố trí tái định cư thấp tầng và cao tầng tại khu đô thị đa mục tiêu thuộc xã Thư Lâm và xã Đông Anh.

Ngoài nhận nhà tái định cư, người dân cũng có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ, đền bù bằng tiền.

Theo hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án khoảng 7.971 ha. Liên danh nhà đầu tư cho biết trong quá trình triển khai sẽ thực hiện khảo sát, thống kê diện tích đất bị thu hồi, loại đất, số hộ dân bị ảnh hưởng cũng như nhu cầu tái định cư thực tế để xây dựng phương án phù hợp.

Nhà đầu tư cũng đề xuất hỗ trợ tạm cư cho người dân thông qua bố trí nơi ở tạm hoặc hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian thi công dự án.

Về chi phí bồi thường, nhà đầu tư cho biết sẽ áp dụng theo bảng giá đất do UBND TP Hà Nội ban hành tại thời điểm thu hồi đất. Các khoản hỗ trợ gồm ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, di chuyển và thuê nhà tạm cư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Được khởi công vào tháng 12/2025, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô dự kiến hơn 11.400 ha, định hướng tái thiết đô thị, phát triển không gian hai bên bờ sông Hồng, phục vụ nhu cầu du lịch, trải nghiệm, cạnh tranh quốc tế. Phạm vi dự án kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã phường của Hà Nội. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 200.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, một phần được bố trí tái định cư tại chỗ.

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội đã ra thông báo về cuộc họp tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ của sông Hồng đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Một trong những nội dung đáng chú ý là 2 cơ quan này thống nhất từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.