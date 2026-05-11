Hà Nội chốt giảm gần 120.000 tỷ vốn làm 'siêu' dự án sông Hồng

Theo đề xuất mới nhất của UBND TP Hà Nội, vốn đầu tư của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ước khoảng 737.000 tỷ đồng, giảm 118.000 tỷ so với công bố ban đầu.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: NĐT.

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVII - kỳ họp chuyên đề, 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Theo chủ trương đầu tư dự án do UBND TP Hà Nội trình và được HĐND thành phố thông qua, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng (giảm khoảng 118.000 tỷ so với ước tính vốn đầu tư sơ bộ công bố cuối năm 2025).

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện dự án ban đầu là 2026-2030, nay cũng được điều chỉnh lại thành 2 giai đoạn là từ 2026-2030 và từ 2030-2038.

Cùng với đó, quy mô đầu tư cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể quy mô sử dụng đất tăng từ khoảng 11.000 ha lên khoảng 11.418 ha.

Phạm vi của dự án trải dài qua 16 xã, phường dọc hai bên sông Hồng, tức giảm 3 phường Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai so với công bố năm 2025. Như vậy, theo đề xuất mới, 16 xã, phường mà dự án đi qua gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Toàn bộ dự án được chia thành 18 dự án thành phần, thuộc 5 nhóm chính gồm: xây dựng đại lộ cảnh quan; hệ thống công viên ven sông; chỉnh trị lòng, bờ sông; các khu đô thị tái định cư, tái thiết; và giải phóng mặt bằng độc lập.

Điểm nhấn của dự án là hai tuyến đại lộ cảnh quan chạy dọc hai bên sông Hồng. Trong đó, tuyến hữu Hồng dài khoảng 45 km, tuyến tả Hồng dài khoảng 35 km, hình thành trục giao thông - cảnh quan quy mô lớn kết nối nhiều khu vực đô thị hiện hữu và mới của Hà Nội.

Đáng chú ý, trong phương án UBND TP Hà Nội đề xuất lần này, tuyến metro sẽ tạm thời chưa triển khai. Trước đó, theo định hướng được HĐND TP Hà Nội cơ bản thống nhất cuối năm 2025, dự án dự kiến có tuyến metro ngầm dài khoảng 45 km.

UBND TP Hà Nội đề xuất tạm thời chưa đầu tư hạng mục này nhằm có thêm thời gian nghiên cứu, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố và đặc thù khu vực dọc hai bờ sông Hồng, đồng thời nâng cao tính khả thi khi triển khai.

Quỹ đất đối ứng theo phương án trước được xác định khoảng 2.100 ha trong phạm vi dự án. Trong đề xuất mới, quỹ đất đối ứng dự kiến khoảng 2.655,8 ha, bố trí cả trong và ngoài phạm vi dự án.

Trước đó, ngày 14/12/2025, HĐND TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng để định hướng cho quá trình nghiên cứu, hoàn thiện. Khi đó, dự án được định hướng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.000 ha, gồm trục đại lộ giao thông khoảng 80 km, công viên cảnh quan - vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha, giải phóng mặt bằng tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha và tuyến metro.

UBND thành phố cho biết dự án phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô, nhằm tái cấu trúc đô thị khu vực sông Hồng. Dự án được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất tiêu biểu và tầm ảnh hưởng lớn đối với việc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Từ khi khởi công dự án (ngày 19/12/2025) đến nay, liên danh nhà đầu tư dự án cũng có nhiều biến động. Ban đầu dự án có 6 doanh nghiệp tư nhân tham gia, gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. Tuy nhiên, đến nay, MIK Group, Văn Phú và T&T Group đã lần lượt rút khỏi liên danh, chỉ còn địa ốc Đại Quang Minh, Thaco và Tập đoàn Hòa Phát.