26 ngân hàng giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc NHNN

Theo cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, sau cuộc họp chỉ đạo của tân Thống đốc Phạm Đức Ấn, đến nay, đã có 26 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động, phổ biến ở kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Đây là thông tin được ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cung cấp tại buổi họp báo quý I/2026 của Ngân hàng Nhà nước, diễn ra chiều 14/4.

26 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi

Nhắc lại bối cảnh thị trường quý đầu năm, ông Quang cho biết trong quý I, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng như thị trường 1 (ngân hàng - khách hàng) đều có những biến động nhất định. NHNN sau đó đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất cho vay theo đúng chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, biến động gần đây ghi nhận lãi suất tăng khá nhanh, cuối tháng 3, NHNN đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng ổn định mặt bằng lãi suất. Sang tháng 4, tân Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cũng đã có cuộc họp chỉ đạo với các ngân hàng thương mại về vấn đề này.

Nội dung cuộc họp là bàn các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế. Tại cuộc họp, đa số ngân hàng thương mại đều đồng tình với chủ trương của Nhà nước, chỉ đạo của Thống đốc về việc giảm lãi suất. Ngay sau cuộc họp, đã có nhiều ngân hàng thông báo điều chỉnh giảm lãi suất huy động.

Ông Phạm Chí Quang cho biết đến nay, đã có 26 ngân hàng thương mại giảm lãi suất tiền gửi, hầu hết ở các kỳ hạn trên 6 tháng, theo đúng chủ trương của NHNN, từ đó tác động giảm lãi suất cho vay.

Theo ông, thời gian tới, với việc mặt bằng lãi suất tiền gửi giảm, các ngân hàng thương mại có thể giảm chi phí đầu vào, từ đó tạo dư địa tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

NHNN sẽ đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng

Về chính sách tiền tệ thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát đang tạo ra rất nhiều vấn đề cho thị trường toàn cầu. Đặc biệt là 2 vấn đề lớn gồm: đứt gãy chuỗi cung ứng dầu toàn cầu và rủi ro lạm phát gia tăng.

Dầu là mặt hàng chiến lược có tác động lan tỏa rất lớn đến lạm phát, mặt bằng giá cả của thế giới. Bên cạnh đó, tác động đến giá năng lượng cũng sẽ có rủi ro tác động đến vòng 2 của lạm phát, khi giá dầu ảnh hưởng tới giá nhiều mặt hàng khác.

Về rủi ro này, ông Quang cho biết nhà điều hành sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình lạm phát để có giải pháp điều chỉnh chính sách tiền tệ phù hợp, trong đó kiên định mục tiêu điều hành là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Về lãi suất, NHNN sẽ tiếp tục điều hành theo hướng hỗ trợ các ngân hàng, từ đó yêu cầu giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, đây được xác định là vấn đề rất thách thức trong bối cảnh lạm phát có xu hướng tăng cao hiện nay.

"Tuy nhiên, NHNN nhận thấy vẫn có dư địa để tiếp tục điều chỉnh mặt bằng lãi suất theo hướng giảm thời gian tới", ông Quang thông tin.

Để đảm bảo mục tiêu này, NHNN sẽ áp dụng một loạt chính sách tiền tệ khác kèm theo, trong đó có vấn đề tín dụng. Năm nay, nhà điều hành đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, có điều chỉnh theo tình hình thực tế. Đáng chú ý, ông Quang cho biết chính sách tín dụng năm nay sẽ được điều hành linh hoạt, trong đó có tăng/giảm thay vì chỉ tăng như các năm trước.

Với tỷ giá, ông Quang cho biết trong bối cảnh giá dầu tăng cao, giá trị nhập khẩu dầu dự báo cũng tăng theo, tác động rất lớn đến thị trường ngoại tệ. Do đó, NHNN sẽ chủ động theo dõi thị trường và sẵn sàng can thiệp để đảm bảo ổn định tỷ giá, từ đó kiểm soát lạm phát.

Về thanh khoản, lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ cho biết sẽ áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng. Bên cạnh các công cụ như nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, NHNN sẽ linh hoạt sử dụng công cụ có tính đột phá hơn mà đã áp dụng gần đây là hoán đổi ngoại tệ.

"Mục tiêu là để đảm bảo an toàn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng", ông Phạm Chí Quang nhấn mạnh.