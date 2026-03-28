Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài việc giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6 nhằm bình ổn giá, hỗ trợ sản xuất và kiểm soát lạm phát.

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài chính sách giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 6, nhằm ứng phó biến động nguồn cung và hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách giảm thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/6, thay vì kết thúc vào ngày 15/4 như quy định hiện hành.

Cụ thể, trong tài liệu gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội, cơ quan này kiến nghị tiếp tục áp dụng cơ chế tương tự Quyết định số 482 của Thủ tướng, kéo dài từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. Trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường xăng dầu, Chính phủ được phép chủ động điều chỉnh thời gian áp dụng cho phù hợp.

Trước đó, theo Quyết định số 482 ban hành ngày 26/3, từ 24h cùng ngày đến hết 15/4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít. Đồng thời, các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được áp dụng ở mức 0%.

Theo cơ quan soạn thảo, khi nghị quyết mới hết hiệu lực, các mức thuế đối với xăng dầu sẽ quay lại thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

Lý giải đề xuất, Bộ Tài chính dẫn báo cáo của Bộ Công Thương cho biết tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Xung đột tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể tạo ra “nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay”.

Trong nước, nguồn cung xăng dầu cũng chịu áp lực khi nguyên liệu đầu vào của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ - bị gián đoạn. Bên cạnh đó, khoảng 30% lượng xăng dầu nhập khẩu từ các nước châu Á bị ảnh hưởng do các quốc gia hạn chế hoặc cấm xuất khẩu, khiến nhiều đơn hàng nhập khẩu trong tháng 3 bị hủy.

Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục giảm các loại thuế sẽ loại bỏ yếu tố thuế trong cơ cấu giá xăng dầu, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Dự kiến, chính sách này sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.200 tỷ đồng . Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đánh giá đây là khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Xăng dầu là đầu vào thiết yếu của hầu hết ngành sản xuất, vận tải và dịch vụ. Việc giảm thuế về 0 được kỳ vọng giúp giảm chi phí logistics, hạ giá thành sản phẩm, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đối với người dân, giá xăng dầu giảm trực tiếp kéo theo chi phí đi lại, sinh hoạt giảm, đồng thời góp phần hạ giá hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ ổn định đời sống trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.

Với doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, sản xuất và logistics, việc giảm thuế giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo điều kiện điều chỉnh giá bán và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.