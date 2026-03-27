Hỏa tốc áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay

Sau quyết định miễn loạt sắc thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay của Thủ tướng, Cục Thuế đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc để triển khai.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Tối 26/3, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay cũng thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Để triển khai kịp thời, Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung quyết định đến công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành đúng quy định.

Cục Thuế đề nghị trưởng cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và chi cục trưởng chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung theo quyết định của Thủ tướng.

Trong thời gian Quyết định 482/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay khác quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc giao Thủ tướng ban hành Quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan xây dựng hồ sơ báo cáo Quốc hội dự án nghị quyết của Quốc hội trước ngày 30/3 về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo quy trình, thủ tục rút gọn tại kỳ họp Quốc hội tháng 4.

Bộ Tài chính dự kiến với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như trên sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng /tháng. Tuy vậy, đây sẽ là khoản tiền quan trọng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, với tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng 35-40% tổng chi phí của hãng hàng không, trường hợp mức giá nhiên liệu bay Jet A-1 dao động khoảng 200 USD /thùng, tăng gấp đôi so với trước xung đột quân sự, làm tăng khoảng 40% chi phí của hãng hàng không.

Trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá nhiên liệu Jet A-1 vẫn cao và có những diễn biến khó lường, các hãng hàng không đều có kế hoạch điều chỉnh tăng giá vé trong tháng 4.

Các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn chuyến bay mỗi tháng và dự kiến tăng giá vé máy bay trong tháng 4, để bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao.