Lý do kiều hối về TP.HCM giảm mạnh

Kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa ổn định; lạm phát tại nhiều quốc gia tăng cao; xung đột chính trị tại Trung Đông... là những nguyên nhân khiến lượng kiều hối đổ về TP.HCM giảm sâu.

Chiều 18/4, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP.HCM trong quý I vừa qua đạt hơn 2,004 tỷ USD , giảm 15,6% so với quý IV/2025 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Thống kê của NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho thấy dòng kiều hối có xu hướng giảm từ quý IV/2025 sang đầu năm nay. Cụ thể, trong quý cuối năm 2025, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn đạt gần 2,38 tỷ USD , giảm 13,3% so với quý liền kề. Quý I vừa qua, lượng kiều hối giảm xuống còn trên 2 tỷ USD , tương ứng mức giảm 15,6% so với quý trước đó.

Theo bà Liên, mức giảm của kiều hối trong quý I phản ánh tác động từ nhiều yếu tố trong bối cảnh kinh tế quốc tế, trong nước và các có yếu tố địa chính trị. Trong đó, kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài. Lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao, chi phí sinh hoạt gia tăng.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài của các nền kinh tế lớn tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến thu nhập và dòng tiền chuyển về Việt Nam.

Xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông cũng góp phần tác động đến dòng kiều hối. Xung đột này làm gia tăng biến động giá năng lượng, gây áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người lao động.

Tại một số quốc gia Trung Đông, nơi có lao động Việt Nam làm việc, hoạt động kinh tế có thể bị gián đoạn cục bộ, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập, qua đó làm giảm khả năng chuyển tiền về nước. Tuy nhiên, đại diện NHNN cho rằng do tỷ trọng kiều hối từ khu vực này không lớn nên tác động chủ yếu mang tính gián tiếp và bổ trợ, không phải là nguyên nhân chính.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, song một số kênh đầu tư chưa thực sự hấp dẫn dòng vốn kiều hối. Cùng với đó, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD không lớn cũng phần nào dẫn đến quyết định chuyển tiền về nước.

Ngoài ra, yếu tố mùa vụ sau cao điểm chuyển tiền vào giai đoạn cuối năm phục vụ nhu cầu chi tiêu dịp lễ, Tết cũng khiến lượng kiều hối trong quý đầu năm thường có xu hướng giảm, làm mức giảm so với cùng kỳ trở nên rõ nét hơn.

Bà Liên nhận định trong giai đoạn tới, dòng kiều hối có thể chưa có xu hướng tăng rõ rệt, do còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế thế giới và trong nước.

Thông thường, sau giai đoạn thấp điểm đầu năm, kiều hối có xu hướng phục hồi nhẹ trong các quý tiếp theo, khi hoạt động kinh tế và việc làm của người lao động ở nước ngoài dần ổn định trở lại sau kỳ nghỉ lễ, Tết.

Tuy nhiên, diễn biến xung đột tại Trung Đông và các khu vực khác vẫn tiềm ẩn phức tạp, tiếp tục tác động đến giá năng lượng, lạm phát và tâm lý thị trường, ảnh hưởng chung đến kinh tế thế giới, thu nhập và khả năng tích lũy của kiều bào có thể bị ảnh hưởng, khiến dòng kiều hối tiếp tục giảm.