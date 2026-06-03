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Kinh doanh

Ông chủ TikTok thành người giàu thứ 2 châu Á

  • Thứ tư, 3/6/2026 10:22 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Ông Trương Nhất Minh đã vượt qua Mukesh Ambani để trở thành người giàu thứ 2 châu Á, nhờ định giá của ByteDance tăng mạnh cùng những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực AI.

Ông Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), nhà sáng lập TikTok, là người giàu nhất Trung Quốc và giàu thứ 2 tại châu Á. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của tỷ phú Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), nhà sáng lập TikTok, đã tăng lên 92,8 tỷ USD, qua đó giúp ông củng cố vị trí người giàu nhất Trung Quốc và trở thành người giàu thứ 2 châu Á. Tính kể từ tháng 3/2019 đến nay, khối tài sản của ông đã tăng gấp 7 lần.

Đáng chú ý, đà tăng mạnh trên chủ yếu đến từ thành công của ứng dụng video ngắn TikTok cũng như chatbot AI Doubao. Hiện, Doubao đã thu hút hơn 300 triệu người dùng mỗi tháng và trở thành chatbot AI phổ biến nhất tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, ByteDance cũng đã hoàn tất việc chuyển nhượng một phần hoạt động kinh doanh tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ hồi đầu năm nay.

Amy Lin, chuyên gia phân tích tại Capital Securities có trụ sở ở Thượng Hải, cho rằng mức định giá tăng vọt phản ánh nền tảng kinh doanh vững chắc của công ty cũng như thành công của các ứng dụng như Doubao tại Trung Quốc. Vì vậy, những diễn biến tại Mỹ khó có thể gây tác động tiêu cực lên khối tài sản của ông Minh.

Trước đây, Bloomberg từng áp dụng mức chiết khấu rủi ro 25% đối với định giá của ByteDance sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật vào tháng 3/2024 nhằm cấm TikTok hoạt động tại nước này nếu công ty mẹ Trung Quốc không bán ứng dụng.

Tuy nhiên, đến ngày 2/6, mức chiết khấu này đã được giảm xuống còn 10% sau khi thương vụ chuyển nhượng hoạt động tại Mỹ hoàn tất, đồng thời các nhà đầu tư tổ chức công bố định giá mới đối với ByteDance trong các hồ sơ quản lý được công bố vào cuối tháng 5. Hiện, tài sản của nhà sáng lập TikTok đã tăng thêm hơn 24 tỷ USD sau khi Bloomberg phân tích các mức định giá từ BlackRock, Fidelity Investments, T. Rowe Price Group cùng các quỹ HSG và General Atlantic.

Trong khi đó, tài sản của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đã giảm xuống còn 86,9 tỷ USD, khiến ông tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng người giàu nhất châu Á. Tính đến thời điểm hiện tại, người giàu nhất khu vực vẫn là ông Gautam Adani (Ấn Độ) với khối tài sản 117,4 tỷ USD.

ByteDance là công ty tư nhân nổi bật nhất của Trung Quốc hiện nay. Thành công của Doubao đã thúc đẩy công ty chuẩn bị triển khai mô hình thu phí thuê bao, điều vốn khá hiếm tại Trung Quốc khi người dùng từ lâu đã không phải trả tiền cho các dịch vụ trực tuyến. Công ty cũng được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tương lai.

Vị thế của ByteDance vẫn được duy trì ngay cả khi hoạt động của TikTok tại Mỹ được chuyển giao cho một liên danh do Oracle, Silver Lake và MGX dẫn đầu. Thương vụ này đã khép lại nhiều năm tranh cãi chính trị và các rủi ro pháp lý liên quan đến những lo ngại về an ninh quốc gia.

Hiện nay, ByteDance đang đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, công ty cũng đang xem xét chi tới 70 tỷ USD trong năm nay nhằm dẫn đầu thị trường AI Trung Quốc và cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu của Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Phần lớn khoản đầu tư này dự kiến được tài trợ từ khoảng 50 tỷ USD lợi nhuận mà ByteDance kiếm được trong năm 2025.

Ke Yan, chuyên gia phân tích công nghệ tại DZT Research ở Singapore, nhận định việc loại bỏ những bất ổn liên quan đến thị trường Mỹ đã "mở đường" cho quá trình định giá lại ByteDance. "Ngay cả sau khi được định giá lại, cổ phiếu của công ty vẫn khá rẻ nếu xét trên các yếu tố cơ bản", vị chuyên gia nói thêm.

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Anh Nguyễn

Nhà sáng lập TikTok TikTok tỷ phú Zhang Yiming Trương Nhất Minh TikTok Doubao

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

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