Hé lộ nhóm tỷ phú Mỹ có thể mua lại TikTok

  • Thứ hai, 22/9/2025 14:26 (GMT+7)
Ông Trump tiết lộ các ông trùm truyền thông và công nghệ của Mỹ có thể tham gia thỏa thuận giúp Mỹ tiếp quản TikTok, trong bối cảnh đàm phán với Trung Quốc còn dang dở.

Ông Trump nhiều lần ký lệnh gia hạn, tạo cơ hội cho việc đạt thỏa thuận chuyển giao hoạt động của TikTok tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump cho biết các tỷ phú nổi bật như ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cùng con trai Lachlan Murdoch và nhà sáng lập Dell Technologies - Michael Dell có thể tham gia thỏa thuận để Mỹ tiếp quản nền tảng video ngắn TikTok.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox News hôm Chủ nhật, Trump nói ông tin những nhân vật này “sẽ làm một công việc thực sự tốt”, theo Reuters.

Ông cũng xác nhận tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle cũng nằm trong nhóm này. Trước đó, Nhà Trắng cho biết Oracle sẽ chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, bảo mật của TikTok và người Mỹ sẽ nắm 6/7 ghế trong Hội đồng quản trị dự kiến.

Hiện chi tiết thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Ông Trump tiết lộ đã có cuộc điện đàm dài với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tuần trước. Hai bên có thời hạn đến ngày 16/12 để chốt các điều khoản sau khi Mỹ gia hạn thêm thời hạn đàm phán.

TikTok là ứng dụng thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, đang đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ do lo ngại thuật toán của ứng dụng có thể bị thao túng. Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm TikTok từ tháng 1 song ông Trump nhiều lần ký lệnh gia hạn, tạo cơ hội cho việc đạt thỏa thuận chuyển giao hoạt động tại Mỹ.

Tổng thống Trump thừa nhận ông “có hơi thiên vị” với TikTok vì ứng dụng này giúp ông tiếp cận các cử tri trẻ.

Trong khi đó, đại diện của Ellison, Dell và gia đình Murdoch chưa đưa ra bình luận.

Chính quyền ông Trump thời gian qua cũng có hàng loạt động thái can thiệp bất thường vào doanh nghiệp Mỹ, như mua 10% cổ phần Intel hay cho phép Nvidia bán chip AI H20 sang Trung Quốc với điều kiện Washington nhận 15% doanh số. Ông Trump cho biết các bước đi này là nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, trong khi một số lãnh đạo doanh nghiệp và nghị sĩ Cộng hòa cho rằng điều này đi ngược truyền thống kinh tế Mỹ, có thể gây hại đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

TikTok xuất hiện trong đàm phán Mỹ - Trung

Ngày 14/9 (giờ địa phương), Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán ở Madrid (Tây Ban Nha) liên quan đến quan hệ thương mại và sở hữu vốn tại TikTok.

22:32 14/9/2025

TikTok Shop sắp vượt Shopee

TikTok Shop dần thu hẹp khoảng cách về thị phần so với Shopee trên thị trường. Nền tảng đã triển khai hiệu quả loạt chiến lược hấp dẫn giúp thu hút tệp khách hàng tiềm năng.

17:42 15/8/2025

ByteDance bác tin bán TikTok cho liên doanh Mỹ

ByteDance vừa lên tiếng bác bỏ thông tin đồng ý bán TikTok Mỹ cho một liên doanh do Oracle đứng đầu, dù hạn chót "bán hoặc bị cấm" tại Mỹ đang đến gần.

10:35 9/7/2025

Diệu Thanh

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Larry Ellison

    Larry Ellison

    Lawrence Joseph "Larry" Ellison là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tháng 10/2018, theo định giá của tạp chí Forbes, Larry là người giàu thứ 5 trên thế giới với tổng giá trị tài sản khoảng 60,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 17/8/1944
    • Nơi sinh: Lower East Side, Manhattan, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,5 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Adda Quinn (1967-1974), Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978), Barbara Boothe (1983-1986), Melanie Craft (2003-2010)
    • Con: 2

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

