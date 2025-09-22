Hé lộ nhóm tỷ phú Mỹ có thể mua lại TikTok

Ông Trump tiết lộ các ông trùm truyền thông và công nghệ của Mỹ có thể tham gia thỏa thuận giúp Mỹ tiếp quản TikTok, trong bối cảnh đàm phán với Trung Quốc còn dang dở.

Ông Trump nhiều lần ký lệnh gia hạn, tạo cơ hội cho việc đạt thỏa thuận chuyển giao hoạt động của TikTok tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump cho biết các tỷ phú nổi bật như ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cùng con trai Lachlan Murdoch và nhà sáng lập Dell Technologies - Michael Dell có thể tham gia thỏa thuận để Mỹ tiếp quản nền tảng video ngắn TikTok.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox News hôm Chủ nhật, Trump nói ông tin những nhân vật này “sẽ làm một công việc thực sự tốt”, theo Reuters.

Ông cũng xác nhận tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle cũng nằm trong nhóm này. Trước đó, Nhà Trắng cho biết Oracle sẽ chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, bảo mật của TikTok và người Mỹ sẽ nắm 6/7 ghế trong Hội đồng quản trị dự kiến.

Hiện chi tiết thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Ông Trump tiết lộ đã có cuộc điện đàm dài với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tuần trước. Hai bên có thời hạn đến ngày 16/12 để chốt các điều khoản sau khi Mỹ gia hạn thêm thời hạn đàm phán.

TikTok là ứng dụng thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, đang đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ do lo ngại thuật toán của ứng dụng có thể bị thao túng. Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm TikTok từ tháng 1 song ông Trump nhiều lần ký lệnh gia hạn, tạo cơ hội cho việc đạt thỏa thuận chuyển giao hoạt động tại Mỹ.

Tổng thống Trump thừa nhận ông “có hơi thiên vị” với TikTok vì ứng dụng này giúp ông tiếp cận các cử tri trẻ.

Trong khi đó, đại diện của Ellison, Dell và gia đình Murdoch chưa đưa ra bình luận.

Chính quyền ông Trump thời gian qua cũng có hàng loạt động thái can thiệp bất thường vào doanh nghiệp Mỹ, như mua 10% cổ phần Intel hay cho phép Nvidia bán chip AI H20 sang Trung Quốc với điều kiện Washington nhận 15% doanh số. Ông Trump cho biết các bước đi này là nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, trong khi một số lãnh đạo doanh nghiệp và nghị sĩ Cộng hòa cho rằng điều này đi ngược truyền thống kinh tế Mỹ, có thể gây hại đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.