TikTok ký thỏa thuận bán chi nhánh tại Mỹ

Thỏa thuận sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm, buộc TikTok phải bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ nhằm xoa dịu những lo ngại về an ninh quốc gia.

Ngày 17/12 (giờ địa phương), CEO TikTok Shou Zi Chew thông báo ByteDance đã ký thỏa thuận bán hơn 80% tài sản của công ty cho các nhà đầu tư Mỹ. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 17/12 (giờ địa phương), CEO TikTok Shou Zi Chew thông báo ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã ký các thỏa thuận ràng buộc với 3 nhà đầu tư quản lý gồm Oracle, Silver Lake và MGX (có trụ sở tại Abu Dhabi) để bán hơn 80% tài sản của công ty cho các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế nhằm tránh nguy cơ bị chính phủ Mỹ cấm hoạt động, theo Reuters. Liên doanh mới của TikTok tại Mỹ mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC.

Ông Chew lưu ý rằng liên doanh TikTok mới sẽ do các nhà đầu tư Mỹ nắm quyền sở hữu chi phối và được điều hành bởi một hội đồng quản trị mới gồm 7 thành viên, trong đó đa số là người Mỹ. Đồng thời, nền tảng video clip ngắn phải chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản nhằm bảo vệ dữ liệu của người dân cũng như an ninh quốc gia Mỹ.

Theo bản ghi nhớ, liên doanh tại Mỹ có cơ cấu sở hữu gồm: 50% thuộc về một liên danh các nhà đầu tư mới, trong đó Oracle, Silver Lake và MGX, mỗi bên nắm 15%; hơn 30% do các công ty liên kết của một số nhà đầu tư hiện hữu của ByteDance nắm giữ và 19,9% sẽ do ByteDance giữ lại.

Đáng chú ý, ngoài vai trò là nhà đầu tư, Oracle sẽ đảm nhiệm vị trí "đối tác an ninh đáng tin cậy", chịu trách nhiệm kiểm toán và xác thực việc tuân thủ các "điều khoản an ninh quốc gia đã được thống nhất". Vị CEO TikTok cho biết dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây đặt tại Mỹ của Oracle, theo CNBC. Hiện, Oracle từ chối bình luận về thương vụ trên.

Thỏa thuận, dự kiến hoàn tất vào ngày 22/1/2026, sẽ khép lại nhiều năm nỗ lực buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi mảng kinh doanh tại Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia.

Mặt khác, thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giải quyết sự bất định về tương lai của TikTok tại Mỹ kể từ tháng 8/2020, khi Tổng thống Donald Trump lần đầu tìm cách cấm ứng dụng hiện được hơn 170 triệu người Mỹ sử dụng thường xuyên.

Các chi tiết của thỏa thuận phù hợp với đề xuất được công bố hồi tháng 9, thời điểm ông Trump hoãn việc thực thi đạo luật cấm TikTok đến ngày 20/1/2026 nếu các chủ sở hữu Trung Quốc không thoái vốn, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực tách tài sản TikTok khỏi nền tảng toàn cầu. Ông cũng tuyên bố rằng thỏa thuận này sẽ đáp ứng các yêu cầu về việc thoái vốn.