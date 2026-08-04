Chuyển động lạ của giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ghi nhận cú bật tăng từ 4.018 USD/ounce lên trên 4.070 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đang biến động mạnh. Ảnh: Reuters.

Sau khi giảm gần 50 USD xuống 4.018 USD /ounce trong phiên giao dịch ngày 4/8, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại trên 4.070 USD /ounce nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống và giá dầu thô có phần hạ nhiệt. Hiện tại, dù được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, kim loại quý vẫn gần như đi ngang ở mức 4.049 USD /ounce.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ tăng 0,6%, lên 4.055,1 USD /ounce.

Còn các kim loại khác ghi nhận biến động nhẹ, với bạc giao ngay tăng 0,1% lên 58,24 USD /ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.633,88 USD /ounce, trong khi palladium lùi 0,2% còn 1.262 USD /ounce.

Chuyên gia Kitco nhận định đối với vàng, diễn biến hiện nay đang tạo ra tác động trái chiều. Cụ thể, nguy cơ xung đột tại Trung Đông giảm khiến nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu, nhưng giá dầu thấp hơn cũng làm giảm áp lực lạm phát, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi xuống, qua đó hỗ trợ tích cực cho mặt hàng này.

Trong cùng ngày, phần bù rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz đã hạ nhiệt nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran và thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời tìm cách hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Tác động rõ rệt nhất của quyết định này được ghi nhận trên thị trường dầu thô. Giá dầu WTI tại Mỹ giảm xuống 78- 79 USD /thùng, còn dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi về vùng 82- 83 USD /thùng.

Mặt khác, thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên tăng mạnh khi giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm đã cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 1,48% lên 7.600 điểm, Dow Jones tăng 1,32% lên mức kỷ lục 53.178,41 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 2,13% lên 25.913,90 điểm. Ngoài 3 chỉ số chính, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 1,7% lên 2.981,91 điểm.

Nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông dẫn dắt đà tăng của thị trường Mỹ, trong khi nhóm năng lượng suy yếu do giá dầu giảm khoảng 5%.

Hiện, các nhà giao dịch đang định giá khoảng 65% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, sau khi ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách gần nhất, dù nội bộ có nhiều ý kiến trái chiều, theo Reuters.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, John Williams, cho biết ông vẫn lạc quan rằng áp lực lạm phát sẽ tiếp tục giảm dần theo đúng kỳ vọng. Tuy nhiên, nếu điều đó không xảy ra, Fed sẽ không ngần ngại nâng lãi suất để ứng phó.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi hàng loạt báo cáo quan trọng về thị trường lao động Mỹ, bao gồm số liệu về cơ hội việc làm công bố trong ngày 4/8, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP vào thứ tư và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ sáu.