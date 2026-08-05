Giá vàng trong nước có diễn biến mới

Sau phiên giảm sâu trước đó, mỗi lượng vàng trong nước vừa tăng thêm nửa triệu đồng vào sáng nay (ngày 5/8), kéo giá bán phục hồi lên mốc 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước nhích tăng trong phiên giao dịch sáng 5/8. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng của CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã ghi nhận diễn biến hồi phục, hiện tăng 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (4/8). Sau điều chỉnh, SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 138 triệu/lượng (mua) và 141 triệu/lượng (bán).

Không riêng SJC, đà tăng giá còn ghi nhận tại nhiều thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... Hiện giá bán ra vàng miếng tại các đơn vị này cũng đã hồi phục về 141 triệu đồng/lượng.

Dù bật tăng trong phiên giao dịch sáng nay, tính trong cả tuần này, giá vàng miếng vẫn mất khoảng 500.000 đồng mỗi lượng. Và người mua vàng cuối tuần trước đến nay đang ghi nhận khoản lỗ 3,5 triệu đồng do phải chịu cả phần lỗ từ khoản chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC QUAY ĐẦU TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng đi lên. Theo đó, Công ty SJC sáng nay nâng giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ lên mức 137 - 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với phiên trước.

PNJ và Phú Quý cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện niêm yết giá mua - bán vàng nhẫn trơn lần lượt ở 137 - 140,9 triệu đồng/lượng và 138 - 141 triệu/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng cũng tăng 200.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn, hiện niêm yết ở mức 138,7 triệu/lượng (mua) và 140,2 triệu đồng/lượng (bán). Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt tăng giá vàng nhẫn lên 138,5 - 142,5 triệu/lượng và 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Đà phục hồi của giá vàng trong nước diễn ra cùng chiều với đà tăng của giá vàng thế giới. Kim loại quý tăng 26 USD (+0,6%) lên mức 4.102 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 131 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10-11 triệu đồng/lượng.