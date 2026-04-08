Tiểu sử tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

PHẠM ĐỨC ẤN
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Sinh ngày 1/2/1970 tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế; Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị
10/1994-3/2004
Chuyên viên, Phó trưởng phòng, rồi Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp chế - Chế độ BIDV
3/2004-9/2006
Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Pháp chế BIDV
10/2006-6/2009
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Pháp chế BIDV
7/2009-5/2011
Ủy viên Ban Cán sự Đảng NHNN tỉnh Hưng Yên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hưng Yên
6/2011-6/2014
Phó tổng giám đốc BIDV; Tổng giám đốc VRB
6/2014-12/2018
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy rồi Phó chủ tịch HĐTV Agribank
1/2019-4/2020
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, Chánh Văn phòng NHNN
5/2020
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank
10/2020
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
12/2020
Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII
7/2021
Đại biểu Quốc hội khóa XV
8/2022
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
12/2024-9/2025
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
9/2025
Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
4/2026
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước