Tiểu sử tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

  • Thứ tư, 8/4/2026 16:13 (GMT+7)
Ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được bổ nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.


PHẠM ĐỨC ẤN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Sinh ngày 1/2/1970 tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế; Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị

10/1994-3/2004

Chuyên viên, Phó trưởng phòng, rồi Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp chế - Chế độ BIDV

3/2004-9/2006

Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Pháp chế BIDV

10/2006-6/2009

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Pháp chế BIDV

7/2009-5/2011

Ủy viên Ban Cán sự Đảng NHNN tỉnh Hưng Yên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hưng Yên

6/2011-6/2014

Phó tổng giám đốc BIDV; Tổng giám đốc VRB

6/2014-12/2018

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy rồi Phó chủ tịch HĐTV Agribank

1/2019-4/2020

Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, Chánh Văn phòng NHNN

5/2020

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank

10/2020

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

12/2020

Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII

7/2021

Đại biểu Quốc hội khóa XV

8/2022

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

12/2024-9/2025

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

9/2025

Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

4/2026

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

