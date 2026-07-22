Lãi suất cho vay bình quân lên gần 11%/năm

Thị trường hiện có gần 10 nhà băng công bố lãi suất cho vay bình quân vượt ngưỡng 10%/năm.

Nhiều nhà băng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6. Ảnh: Nam Khánh.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 đã tăng 0,4 điểm % so với tháng trước, đánh dấu đợt điều chỉnh mạnh nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Lãi suất cho vay bình quân áp sát 11%/năm

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng hiện có mức lãi suất cho vay bình quân vượt 10%/năm, như SeABank, TPBank, BacABank, HDBank, BVBank, OCB, BaoViet Bank.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân từ 9% đến dưới 10%/năm gồm GPBank, VietABank, PVcomBank, Saigonbank, VCBNeo, MBV, NCB và ACB.

Riêng tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank chưa công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 6. Ba ngân hàng còn lại đều ghi nhận mức lãi suất thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Cụ thể, VietinBank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 6 ở mức 6,1%/năm, tăng nhẹ 0,05 điểm % so với tháng trước và tiếp tục nằm trong nhóm có mức lãi suất thấp nhất hệ thống. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân của ngân hàng này là 2,4 điểm %.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân vào khoảng 7,06%/năm, tăng 0,1 điểm % so với tháng 5. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động bình quân là 2,75 điểm %, song sau khi trừ chi phí huy động và sử dụng vốn, mức chênh lệch còn khoảng 1,57 điểm %.

Trong khi đó, Agribank là ngân hàng quốc doanh duy nhất ghi nhận lãi suất cho vay bình quân giảm trong tháng 6 xuống còn 8,51%/năm, thấp hơn 0,12 điểm % so với tháng trước. Theo Agribank, chi phí vốn bình quân trong tháng ở mức 7,22%/năm, gồm lãi suất huy động bình quân 5,25% và các chi phí khác 1,97%, tương ứng chênh lệch lãi suất bình quân 1,29 điểm %.

Ngân hàng này cũng tiếp tục duy trì lãi suất cho vay ngắn hạn 4%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Với các khoản vay thông thường, lãi suất ngắn hạn tối thiểu là 6,1%/năm, trung và dài hạn từ 7,8%/năm, trong khi lãi suất cho vay qua thẻ tín dụng ở mức 15%/năm.

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN TẠI CÁC NHÀ BĂNG TRONG THÁNG 6 Nguồn: Tổng hợp các NH. Nhãn SCB VietinBank BIDV PGBank Eximbank VIB MB Agribank KienlongBank LPBank ACB NCB MBV VCBNeo SaigonBank PVcomBank VietABank GPBank SeABank TPBank BacABank HDBank BVBank OCB BaoViet Bank Lãi suất cho vay bình quân % 5.4 6.1 7.06 7.99 8.06 8.11 8.43 8.51 8.84 8.88 9.06 9.1 9.16 9.2 9.3 9.34 9.8 9.97 10.18 10.28 10.35 10.4 10.57 10.78 10.85

Các ngân hàng cũng lưu ý rằng đây là những con số bình quân toàn hệ thống, còn mức lãi suất thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo từng khách hàng, mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản đảm bảo.

Lãi suất cho vay bình quân liên tục tăng

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, lãi suất cho vay bình quân tại hệ thống ngân hàng bắt đầu tăng trở lại từ tháng 11/2025, lên gần 8%/năm. Đến tháng 12/2025, một số ngân hàng đã ghi nhận lãi suất cho vay bình quân vượt 9%/năm. Xu hướng tăng tiếp tục kéo dài trong nửa đầu năm nay khi mặt bằng lãi suất liên tục được điều chỉnh.

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra cuối tuần trước, Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn lý giải thời gian qua, việc điều hành chính sách lãi suất tương đối "vất vả" do nhu cầu vốn rất cao, trong lúc huy động vốn của nền kinh tế còn eo hẹp.

Người đứng đầu cơ quan quản lý tiền tệ cho biết Việt Nam đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, tập trung vào tín dụng, vì vậy khi thiếu hụt vốn thì đương nhiên lãi suất nâng cao. Mà lãi suất huy động đầu vào cao thì lãi suất đầu ra cao, như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Do đó trong thời gian qua, NHNN đang cố gắng giảm bớt áp lực cho các ngân hàng và các ngân hàng cũng xác định không cạnh tranh huy động vốn lẫn nhau để lãi suất đầu ra được hợp lý.

Đánh giá diễn biến lãi suất thời gian gần đây, ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Khối Thị trường Vốn và Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam cho hay dù lãi suất điều hành được NHNN giữ nguyên, mặt bằng lãi suất vẫn tiếp tục xu hướng đi lên và duy trì ở mặt bằng cao trong nửa đầu năm.

Theo ông Minh, điều này phản ánh đúng trạng thái của nền kinh tế tăng trưởng nhanh với nhu cầu tín dụng luôn tăng nhanh hơn so với huy động, nhưng đồng thời cũng phải duy trì chênh lệch lãi suất VND - USD ở mức đủ hợp lý để ổn định kỳ vọng tỷ giá.

Dự báo về biến động lãi suất những tháng cuối năm, ông Minh cho rằng nếu Fed tiếp tục trì hoãn nới lỏng hoặc giá dầu duy trì ở mức cao, sức ép này có thể kéo dài hơn dự kiến. Trong khi đó, lãi suất sẽ tiếp tục phản ánh bài toán cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và ổn định vĩ mô.