Gần 1.500 doanh nghiệp địa ốc giải thể nửa đầu năm nay

Làn sóng doanh nghiệp BĐS rời khỏi thị trường tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, lãi suất cho vay tăng và sức mua chưa phục hồi rõ nét.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cả nước có 1.463 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng khoảng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi tháng có khoảng 243 doanh nghiệp đóng cửa.

Số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động đạt hơn 2.400 đơn vị, giảm 12% so với cùng kỳ. Trong khi đó, gần 3.200 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 23%.

Áp lực của nhóm doanh nghiệp bất động sản diễn ra trong bối cảnh thị trường ghi nhận sự chững lại về giao dịch. Sức mua giảm mạnh, tâm lý thị trường thận trọng khi lãi suất vay mua nhà leo thang đang tạo nên thách thức cho cả người mua lẫn người bán.

Báo cáo thị trường quý II của CBRE vừa công bố cho thấy hiện nay, thay vì xuống tiền nhanh như giai đoạn lãi suất thấp, khách hàng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về dòng tiền và thời điểm tham gia thị trường, đặc biệt với những sản phẩm có giá trị lớn.

Chẳng hạn với thị trường Hà Nội, tính riêng trong quý II, toàn thị trường tiêu thụ hơn 5.800 căn hộ mới, tức vào khoảng 68% lượng sản phẩm mở bán. Tỷ lệ này tương đương quý I nhưng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024-2025, khi lượng giao dịch thường xuyên đạt trên 90% nguồn cung mới, thậm chí có thời điểm vượt số căn mở bán trong kỳ.

Còn theo MBS Research, mặt bằng lãi suất tiếp tục tăng trong quý II, với lãi suất huy động tăng 1-1,5 điểm % so với quý trước, kéo lãi suất cho vay bất động sản lên khoảng 13-14%/năm, cao hơn khoảng 2 điểm % so với cùng kỳ. Dù một số chủ đầu tư áp dụng chính sách cố định lãi suất 7-8% trong 2 năm đầu để hỗ trợ khách hàng, thanh khoản vẫn kém do nhà đầu tư lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Trong bối cảnh sức mua yếu, các chủ đầu tư bất động sản cũng thận trọng hơn trong hoạt động mở bán, tập trung triển khai các dự án hiện hữu và ưu tiên phân khúc căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực, thay vì mở rộng quỹ đất hoặc phát triển các khu đô thị quy mô lớn.

Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT Cen Land, cũng cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc khi thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Theo ông, nguồn cung mở bán hiện khá lớn nhưng người mua có xu hướng thắt chặt chi tiêu, khiến việc bán hàng trở nên khó khăn hơn. Mức độ cạnh tranh giữa các đơn vị môi giới cũng ngày càng gay gắt.

Ông cũng cho biết nhiều chủ đầu tư yêu cầu nhà phân phối phải đặt cọc mới được phân bổ quỹ hàng, làm tăng áp lực vốn cho các đơn vị môi giới và khiến biên lợi nhuận của hoạt động môi giới truyền thống bị thu hẹp.