Giá vàng thế giới vừa rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận một nhịp lao dốc mạnh về dưới mốc 4.200 USD/ounce trong phiên giao dịch đang diễn ra, qua đó xóa sạch đà tăng từng thiết lập trước đó.

Giá vàng thế giới chính thức rơi thủng mốc 4.200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 9/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới lao dốc mạnh từ 4.361 USD /ounce xuống 4.235 USD /ounce trước khi tăng trở lại trên 4.270 USD /ounce. Đến thời điểm chốt phiên, mặt hàng này đóng cửa ở mức 4.258,6 USD /ounce, tương đương mức giảm gần 71 USD .

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý tiếp tục xu hướng giảm mạnh, mất thêm 66,4 USD xuống quanh vùng 4.191 USD /ounce, mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 1,4%, xuống còn 4.227 USD /ounce.

Như vậy chỉ trong chưa đầy 2 phiên gần nhất, giá kim loại quý đã giảm mạnh gần 3% và xóa sạch đà tăng từng thiết lập trước đó. Việc giá vàng liên tục tạo đáy liên quan đến đồng USD tăng giá, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4% xuống 64,48 USD /ounce, giá bạch kim cũng giảm 1,5% xuống 1.700,38 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,8% xuống 1.212,67 USD /ounce.

Ngược lại với vàng, giá dầu "lội ngược dòng" tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch đang diễn ra, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 7 tuần ở phiên trước. Động lực tăng giá đến từ việc quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, cùng với số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm mạnh, theo Reuters.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu hiện tăng 0,29% lên 92,2 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ tăng 0,85% lên 91,3 USD /thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,9% lên 92,29 USD /thùng, còn hợp đồng tương lai dầu WTI nhích thêm 0,8% lên 88,97 USD /thùng.

Trước đó, giá dầu Brent đã đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 17/4, còn dầu WTI rớt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29/5, sau khi Israel và Iran tạm ngừng các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào nhau theo lời kêu gọi kiềm chế của ông Trump.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 9/6 khi đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ nhanh chóng mất động lực. Thị trường cũng chịu áp lực sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ phải có phản ứng trước việc Iran bắn hạ một trực thăng quân sự của nước này.

Kết phiên, chỉ số Dow Jones tăng 86,1 điểm (+0,17%) lên 50.872,11 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 19,08 điểm (-0,26%) xuống 7.386,65 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 250,84 điểm (-0,97%) xuống 25.678,82 điểm.

Diễn biến cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại thị trường khi nhà đầu tư vừa theo dõi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, vừa đánh giá tác động của lạm phát đối với chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã bắn hạ một trực thăng tấn công Apache của Mỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra tại eo biển Hormuz trong đêm trước đó, đồng thời khẳng định Washington sẽ đáp trả. Tuyên bố này làm gia tăng nghi ngờ về triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tỏ ra thận trọng trước khi Mỹ công bố các dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này, đồng thời chờ đợi đợt IPO của SpaceX dự kiến diễn ra vào cuối tuần.

Mặt khác, thị trường đang theo dõi sát các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này, bao gồm: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 (công bố trong ngày 10/6) cùng chỉ số giá sản xuất (PPI) (công bố vào ngày 11/6).