Ông Trump dọa áp thêm 10% thuế với Canada vì một đoạn quảng cáo

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thêm 10% thuế quan đối với Canada, nhằm phản ứng với một đoạn quảng cáo được phát sóng trong trận đấu thuộc loạt World Series.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thêm 10% thuế đối với Canada vì đoạn quảng cáo gây hiểu lầm. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Ottawa vì đoạn quảng cáo liên quan đến thuế quan "gây hiểu lầm", theo Reuters.

Ông Trump đã công bố việc tăng thuế trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/10, đồng thời nhắc đến đoạn quảng cáo có sử dụng video của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, biểu tượng của đảng Cộng hòa.

Trong đoạn quảng cáo, ông Reagan nói rằng thuế quan gây ra chiến tranh thương mại và thảm hoạ kinh tế, đoạn video này đã được phát trong vài ngày trước khi ông Trump lên tiếng phản ứng vào tối ngày 23/10.

Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết sau khi thảo luận với Thủ tướng Canada Mark Carney, Ontario sẽ tạm dừng chiến dịch quảng cáo tại Mỹ từ đầu tuần tới để các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại.

"Quảng cáo của họ lẽ ra phải bị gỡ bỏ ngay lập tức, nhưng họ vẫn để nó phát sóng đêm qua trong trận World Series dù biết đó là một trò giả dối. Vì sự xuyên tạc nghiêm trọng về sự thật và hành động thù địch của họ, tôi sẽ tăng thuế với Canada thêm 10% so với mức hiện tại", ông Trump viết trong bài đăng.

Đáng chú ý, vị Tổng thống Mỹ đăng thông điệp này khi đang trên chuyên cơ Air Force One tới Malaysia, điểm dừng đầu tiên trong chuyến công du Đông Á, chủ yếu tập trung vào các vấn đề thương mại.

Bộ Thương mại Mỹ, Nhà Trắng và văn phòng Thủ tướng Canada vẫn chưa đưa ra bình luận nào về động thái trên.

Hiện, chính quyền ông Trump chưa tuyên bố những mặt hàng nào sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới vừa công bố. Phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Mỹ được miễn thuế theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng 8, ông Trump đã áp thuế 35% đối với các mặt hàng của Canada không nằm trong phạm vi USMCA. Tuy nhiên, kinh tế Canada đã bị ảnh hưởng bởi mức thuế 50% mà ông áp dụng trong năm nay lên thép và nhôm nhập khẩu từ tất cả các quốc gia.

Thủ tướng Carney cho biết Canada sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ. Cả 2 lãnh đạo đều sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia, song ông Trump nói với phóng viên trên Air Force One rằng ông không có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Canada.

Thủ tướng Canada trước đó đã gỡ bỏ phần lớn biện pháp thuế đối ứng với hàng nhập khẩu của Mỹ mà người tiền nhiệm từng áp dụng, song cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett nhấn mạnh ông Trump đang "bất mãn" với Canada và các cuộc đàm phán thương mại sẽ không diễn ra suôn sẻ.

Đoạn quảng cáo của chính quyền Ontario có phần lồng tiếng của ông Reagan, nhằm chỉ trích thuế quan đối với hàng nhập khẩu, cho rằng chúng gây mất việc làm và dẫn đến chiến tranh thương mại.

Video này ghép 5 câu hoàn chỉnh từ bài phát biểu hàng tuần dài 5 phút của cựu Tổng thống Mỹ nhưng lại được sắp xếp không theo thứ tự gốc.

Thực tế, trong bài phát biểu gốc, ông Reagan đang giải thích các mức thuế mà chính quyền của ông Trump áp lên hàng hóa Nhật Bản là một "ngoại lệ đáng tiếc" đối với niềm tin cơ bản rằng "tự do thương mại là chìa khóa cho thịnh vượng".