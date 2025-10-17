Ông Trump yêu cầu EU áp thuế 500% với Trung Quốc

Ông Trump đang gây sức ép buộc các nước EU áp thuế 500% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ cho các hoạt động quân sự của Ukraine.

Ông Trump gây sức ép yêu cầu các nước EU áp thuế 500% lên hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ngày 15/10 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất kế hoạch tài trợ cho Ukraine thông qua các mức thuế mới áp lên hàng hóa Trung Quốc, với điều kiện các đồng minh châu Âu cũng áp dụng biện pháp tương tự, theo Kyiv Independent.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump đã giao cho đại sứ và ông thông báo với các đồng minh châu Âu rằng Mỹ ủng hộ việc áp "thuế dầu Nga" hoặc "thuế chiến thắng Ukraine" đối với Trung Quốc.

Thông tin này được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington (Mỹ) vào ngày 17/10. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trước sự tấn công của Nga.

Chiến lược trên được cho rằng phù hợp với lời kêu gọi châu Âu tăng cường áp lực kinh tế lên Moscow. Đây cũng là điều kiện để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

Theo ông Bessent, 85 thượng nghị sĩ Mỹ đã sẵn sàng trao cho ông Trump quyền áp thuế lên tới 500% đối với Trung Quốc vì mua dầu của Nga.

Washington trước đó đã áp mức thuế 50% đối với Ấn Độ vì nhập khẩu năng lượng từ Nga, đồng thời nước này đã kêu gọi các thành viên G7 khác thực hiện động thái tương tự, nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán một cách nghiêm túc.

Ấn Độ và Trung Quốc hiện là 2 khách hàng mua dầu mỏ Nga lớn nhất. Trong khi đó, ông Bessent cũng bày tỏ sự không hài lòng khi Nghị viện châu Âu bác bỏ đề xuất áp thuế với Trung Quốc dù các quốc gia châu Âu mới là bên bị Nga trực tiếp đe dọa.

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth kêu gọi các đối tác NATO tăng cường mua vũ khí Mỹ cho Ukraine và không quên cảnh báo rằng Washington cùng các đồng minh sẵn sàng "áp đặt cái giá phải trả lên Nga" nếu chiến tranh ở Ukraine không thể đi đến hồi kết.

Vào ngày 10/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cao nhất trong các mức thuế mà nước này hiện phải chịu và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11.