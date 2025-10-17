Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump yêu cầu EU áp thuế 500% với Trung Quốc

  • Thứ sáu, 17/10/2025 00:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ông Trump đang gây sức ép buộc các nước EU áp thuế 500% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ cho các hoạt động quân sự của Ukraine.

Ông Trump gây sức ép yêu cầu các nước EU áp thuế 500% lên hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ngày 15/10 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất kế hoạch tài trợ cho Ukraine thông qua các mức thuế mới áp lên hàng hóa Trung Quốc, với điều kiện các đồng minh châu Âu cũng áp dụng biện pháp tương tự, theo Kyiv Independent.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump đã giao cho đại sứ và ông thông báo với các đồng minh châu Âu rằng Mỹ ủng hộ việc áp "thuế dầu Nga" hoặc "thuế chiến thắng Ukraine" đối với Trung Quốc.

Thông tin này được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington (Mỹ) vào ngày 17/10. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trước sự tấn công của Nga.

Chiến lược trên được cho rằng phù hợp với lời kêu gọi châu Âu tăng cường áp lực kinh tế lên Moscow. Đây cũng là điều kiện để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

Theo ông Bessent, 85 thượng nghị sĩ Mỹ đã sẵn sàng trao cho ông Trump quyền áp thuế lên tới 500% đối với Trung Quốc vì mua dầu của Nga.

Washington trước đó đã áp mức thuế 50% đối với Ấn Độ vì nhập khẩu năng lượng từ Nga, đồng thời nước này đã kêu gọi các thành viên G7 khác thực hiện động thái tương tự, nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán một cách nghiêm túc.

Ấn Độ và Trung Quốc hiện là 2 khách hàng mua dầu mỏ Nga lớn nhất. Trong khi đó, ông Bessent cũng bày tỏ sự không hài lòng khi Nghị viện châu Âu bác bỏ đề xuất áp thuế với Trung Quốc dù các quốc gia châu Âu mới là bên bị Nga trực tiếp đe dọa.

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth kêu gọi các đối tác NATO tăng cường mua vũ khí Mỹ cho Ukraine và không quên cảnh báo rằng Washington cùng các đồng minh sẵn sàng "áp đặt cái giá phải trả lên Nga" nếu chiến tranh ở Ukraine không thể đi đến hồi kết.

Vào ngày 10/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cao nhất trong các mức thuế mà nước này hiện phải chịu và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11.

Mỹ hoãn áp thuế 100% với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn trên lộ trình gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, trong bối cảnh hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

20:55 14/10/2025

Đằng sau sự bình tĩnh của Trung Quốc trước đòn tăng thuế của TT Mỹ

Bắc Kinh ngày 12/10 chỉ trích mức thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc, nhưng chưa công bố các biện pháp đáp trả.

09:10 13/10/2025

Trung Quốc cảnh báo trả đũa thuế quan, nói Mỹ 'tiêu chuẩn kép'

Bắc Kinh cảnh báo sẽ thực hiện biện pháp đáp trả nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại tái bùng nổ chiến tranh thương mại.

20:46 12/10/2025

Anh Nguyễn

thuế quan Trung Quốc căng thẳng Mỹ Trung thuế dầu Nga các nước EU thuế chiến thắng Ukraine Donald Trump Liên minh châu Âu thuế quan Mỹ Trung Quốc Donald Trump dầu mỏ Nga Ukraine Nga

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

Đọc tiếp

Ban hang gia tren kenh online ngay cang tinh vi hinh anh

Bán hàng giả trên kênh online ngày càng tinh vi

3 giờ trước 00:00 17/10/2025

0

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, tình hình diễn ra phức tạp, khó kiểm soát khi các đối tượng buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc tận dụng triệt để các nền tảng trực tuyến để kinh doanh.

Hon 8.000 can bo thue nghi viec hinh anh

Hơn 8.000 cán bộ thuế nghỉ việc

5 giờ trước 21:38 16/10/2025

0

Đại diện Cục Thuế cho biết năm nay ngành thuế triển khai hai đợt cải cách tổ chức bộ máy lớn, biên chế toàn ngành giảm hơn 8.000 người, tuy nhiên khối lượng công việc ngày càng lớn.

