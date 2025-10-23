Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng sẽ đạt được các thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc vào tuần tới.

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại, trong cuộc gặp bên lề sự kiện tại Hàn Quốc vào tuần tới. Ảnh: Reuters.

Các thỏa thuận thương mại có thể bao gồm từ việc Trung Quốc mua đậu nành Mỹ trở lại, cho đến những giới hạn liên quan đến vũ khí hạt nhân, theo Reuters.

Cụ thể, ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại Phòng Bầu dục dự định thảo luận về việc Trung Quốc mua dầu của Nga và cách chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh Chủ tịch Tập Cận Bình đã thay đổi quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine và sẽ sẵn lòng thảo luận để kết thúc chiến tranh.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Trump lại trái ngược với những nhận định cứng rắn hơn từ các quan chức thương mại và tài chính của ông. Theo đó, các quan chức cấp cao sẽ lên đường tới châu Á để đảm bảo cuộc gặp với Chủ tịch Tập diễn ra suôn sẻ.

Tổng thống Mỹ cũng hạ thấp tầm quan trọng của việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm, yếu tố đã làm rung chuyển thị trường. Ông gọi đó là "một sự xáo trộn" và cho rằng thuế quan mới là "vấn đề mạnh hơn".

Dưới áp lực từ nông dân Mỹ, những người đang chịu thiệt hại nặng vì đơn hàng đậu nành từ Trung Quốc sụt giảm mạnh, Tổng thống Donald Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được một số thỏa thuận với ông Tập về vấn đề này.

Ông cũng nói rằng một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân có thể xảy ra, lưu ý thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã nêu khả năng song phương giảm leo thang hạt nhân và Trung Quốc "có thể tham gia vào nỗ lực đó".

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng lên trong những tuần gần đây sau nhiều tháng tạm lắng xuống. Ông Trump áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/11, sau khi Bắc Kinh thông báo kiểm soát xuất khẩu gần như toàn bộ đất hiếm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã lên đường đến Malaysia để giảm căng thẳng liên quan đến việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, trong bối cảnh Washington chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nếu không đạt được thỏa thuận.

Trước đó, chính quyền ông Trump cho biết đang xem xét kế hoạch hạn chế xuất khẩu nhiều loại hàng hóa ứng dụng phần mềm sang Trung Quốc, từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực, nhằm trả đũa Bắc Kinh.

"Đây là câu chuyện giữa Trung Quốc và cả thế giới, không chỉ riêng Mỹ. Cơ chế cấp phép mà Trung Quốc đề xuất là không khả thi và không thể chấp nhận được", ông Bessent nói trên chương trình Kudlow của Fox Business Network.

Bên cạnh đó, ông hy vọng hai nước có thể giải quyết việc này trong cuối tuần để các nhà lãnh đạo có thể bước vào cuộc gặp với tâm thế tích cực hơn. Tuy nhiên, ông cũng giải thích cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập chỉ là một cuộc "trao đổi ngắn bên lề sự kiện", nhằm giảm kỳ vọng của dư luận.

Dự kiến, ông Trump sẽ đến Kuala Lumpur để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN bắt đầu vào ngày 26/10, sau đó tiếp tục lên đường đến Hàn Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra tại Gyeongju từ ngày 31/10 đến ngày 1/11.

Ông Bessent cũng cho biết thêm vị Tổng thống sẽ dừng chân tại Nhật Bản để gặp Thủ tướng mới Sanae Takaichi.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ lạc quan rằng 2 ngày "đàm phán sâu rộng" với các quan chức Trung Quốc sẽ tạo nền tảng tốt cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo, đồng thời nhấn mạnh ông Trump "rất tôn trọng Chủ tịch Tập".

Mới đây, Washington cũng áp lệnh trừng phạt mới lên hai hãng dầu lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil.

Tuy nhiên, Mỹ đến nay vẫn chưa tăng thuế với Trung Quốc vì mua dầu Nga, dù trước đó họ đã làm điều này với Ấn Độ. Cả Ấn Độ và Trung Quốc hiện đều là khách hàng lớn của sản phẩm này.

Ông Bessent và Jamieson Greer đều nhấn mạnh họ không muốn "tách rời" khỏi Trung Quốc hay khiến tình hình căng thẳng thêm. Tuy nhiên, họ khẳng định Mỹ cần tái cân bằng thương mại với Trung Quốc sau nhiều thập kỷ bị hạn chế tiếp cận thị trường nước này.