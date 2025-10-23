Giá dầu tăng vọt khi Mỹ trừng phạt 2 hãng dầu lớn của Nga

Giá dầu đã tăng mạnh sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu khí Nga Rosneft và Lukoil vì cuộc chiến tại Ukraine.

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng sau lệnh trừng phạt nhắm vào 2 hãng dầu lớn của Nga. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,76 USD , tương đương 2,81%, lên 64,35 USD , trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,68 USD , tương đương 2,87%, lên 60,18 USD .

Ngay sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt, giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 2 USD /thùng, được hỗ trợ thêm bởi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng tại Mỹ.

Chính quyền ông Trump cho biết nước này sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt nếu cần, đồng thời kêu gọi Moscow lập tức đồng ý ngừng bắn trong cuộc chiến tại Ukraine, theo Reuters.

Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa từng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga mà chỉ chủ yếu dựa vào các biện pháp thương mại.

"Trước việc Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính đang trừng phạt 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga. Đây là những doanh nghiệp tài trợ cho 'cỗ máy chiến tranh' của Điện Kremlin", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Đáng chú ý vào tuần trước, Anh cũng đã áp lệnh trừng phạt công ty Rosneft và Lukoil. Trong khi đó, các nước EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

"Dù thông tin về lệnh trừng phạt đã giúp giá dầu tăng, mức tăng cho đến nay vẫn khá khiêm tốn. Điều này liên quan đến các mối đe dọa trừng phạt hoặc thuế quan trước đây thường bị trì hoãn hoặc giảm tác động cũng như do khó khăn trong việc thực thi lệnh trừng phạt", Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, nhận định.

Tuần trước, Mỹ đã kêu gọi Nhật Bản, một trong những khách hàng lớn của LNG Nga, ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga trước chuyến thăm châu Á sắp tới của ông Trump, trong bối cảnh Washington tăng cường sức ép với khu vực nhằm loại bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga.

Ngày 22/10, trong cuộc đón tiếp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, khi được hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh bị hủy bỏ, ông Trump nói với các phóng viên rằng kế hoạch này "không mang lại cảm giác phù hợp", theo The Hill.

"Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Vì vậy, tôi đã hủy cuộc gặp nhưng trong tương lai, chúng tôi sẽ tổ chức lại", ông Trump cho hay.