Giá dầu tăng vọt khi Mỹ trừng phạt 2 hãng dầu lớn của Nga

|
Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng sau lệnh trừng phạt nhắm vào 2 hãng dầu lớn của Nga. Ảnh: Reuters.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,76 USD, tương đương 2,81%, lên 64,35 USD, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,68 USD, tương đương 2,87%, lên 60,18 USD.
Ngay sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt, giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 2 USD/thùng, được hỗ trợ thêm bởi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng tại Mỹ.
Chính quyền ông Trump cho biết nước này sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt nếu cần, đồng thời kêu gọi Moscow lập tức đồng ý ngừng bắn trong cuộc chiến tại Ukraine, theo Reuters.
Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa từng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga mà chỉ chủ yếu dựa vào các biện pháp thương mại.
"Trước việc Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính đang trừng phạt 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga. Đây là những doanh nghiệp tài trợ cho 'cỗ máy chiến tranh' của Điện Kremlin", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Đáng chú ý vào tuần trước, Anh cũng đã áp lệnh trừng phạt công ty Rosneft và Lukoil. Trong khi đó, các nước EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
"Dù thông tin về lệnh trừng phạt đã giúp giá dầu tăng, mức tăng cho đến nay vẫn khá khiêm tốn. Điều này liên quan đến các mối đe dọa trừng phạt hoặc thuế quan trước đây thường bị trì hoãn hoặc giảm tác động cũng như do khó khăn trong việc thực thi lệnh trừng phạt", Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, nhận định.
Tuần trước, Mỹ đã kêu gọi Nhật Bản, một trong những khách hàng lớn của LNG Nga, ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga trước chuyến thăm châu Á sắp tới của ông Trump, trong bối cảnh Washington tăng cường sức ép với khu vực nhằm loại bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga.
Ngày 22/10, trong cuộc đón tiếp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, khi được hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh bị hủy bỏ, ông Trump nói với các phóng viên rằng kế hoạch này "không mang lại cảm giác phù hợp", theo The Hill.
"Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Vì vậy, tôi đã hủy cuộc gặp nhưng trong tương lai, chúng tôi sẽ tổ chức lại", ông Trump cho hay.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.