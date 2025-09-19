Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump: Giá dầu có thể giúp giải quyết xung đột Nga - Ukraine

  • Thứ sáu, 19/9/2025 13:54 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu giảm có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Ông Trump phát biểu như trên tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong đó nêu rõ giá dầu giảm có thể tác động đến quyết định của Nga.

Ông Trump cũng bày tỏ thất vọng vì một số nước tiếp tục mua dầu của Nga, đồng thời khẳng định việc Mỹ thúc đẩy tăng sản lượng trong nước sẽ góp phần kéo giá dầu toàn cầu xuống.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox News phát sóng cùng ngày, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng việc châu Âu ngừng mua dầu của Nga là một trong những cách để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa thừa nhận việc giúp chấm dứt cuộc xung đột này khó hơn so với dự đoán, song khẳng định sẽ hỗ trợ đảm bảo hòa bình sau khi xung đột Nga - Ukraine được giải quyết.

Tổng thống Trump nhiều lần đặt ra thời hạn để Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine hoặc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới. Ngày 15/8 vừa qua, ông Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin song không đạt được thỏa thuận nào.

