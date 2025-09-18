Ẩn ý trang phục của Hoàng gia Anh và vợ chồng ông Trump

Từ chiếc mũ rộng vành của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đến vương miện lấp lánh của Vương phi Kate, trang phục trong chuyến thăm cấp nhà nước đã trở thành ngôn ngữ ngoại giao tinh tế giữa các nhà lãnh đạo.

Bà Trump trong trang phục Dior, cùng Hoàng hậu Camilla, Vương phi Catherine và Thái tử William trong chuyến thăm cấp nhà nước ngày 17/9.

Tối 16/9, bà Melania Trump nắm tay Tổng thống Donald Trump đặt chân tới Anh trong bộ áo khoác dáng dài màu mật ong của thương hiệu Burberry - một lựa chọn mang đậm dấu ấn Anh quốc.

Lớp lót kẻ đặc trưng lộ ra theo từng bước đi tạo nên nét thanh lịch cổ điển. Theo Vanessa Friedman, nhà phê bình thời trang của New York Times, đây là ví dụ điển hình cho “ngoại giao thời trang” - điều mà nhiều Đệ nhất phu nhân Mỹ từng thực hiện.

Trong chuyến thăm Anh năm 2019, đệ nhất phu nhân - cựu siêu mẫu cũng gây chú ý với các trang phục Burberry, đan xen giữa thời trang châu Âu và Mỹ. Lần này, bà tiếp tục khẳng định phong cách khi xuất hiện ngày 17/9 tại lễ đón ở lâu đài Windsor với chiếc mũ rộng vành màu tím che nửa khuôn mặt, phối cùng bộ vest xám cổ điển của Dior.

“Không phải ngẫu nhiên bà chọn chiếc mũ đó”, Marian Kwei, chuyên gia tư vấn hình ảnh của tạp chí Vogue, nhận xét. Theo bà, phụ kiện này giúp hướng mọi ánh nhìn về Tổng thống Trump và chương trình nghị sự của ông.

Thậm chí, màu tím của mũ còn đồng điệu với cà vạt của ông Trump, “như một cách bày tỏ sự ủng hộ”, Kwei nói thêm.

Dior vốn là thương hiệu yêu thích của Đệ nhất phu nhân Mỹ, và lựa chọn này cũng được Kwei đánh giá là thông điệp hỗ trợ châu Âu từ phía Washington.

Ở phía chủ nhà, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đồng loạt diện trang phục xanh lam. Bà Camilla mặc đầm phối áo khoác của Fiona Clare, đội mũ Philip Treacy cùng tông, cài trâm đá sapphire và kim cương. Vua Charles III chọn sơ mi trắng với âu phục xanh tím than và cà vạt xanh.

Công nương Kate gây ấn tượng với váy đỏ tía của Emilia Wickstead kết hợp mũ Jane Taylor cùng màu. Theo Kwei, màu váy của Kate đồng điệu với cà vạt Thái tử William, phản ánh sự ủng hộ và thống nhất giữa hai vợ chồng cũng như chương trình nghị sự của Hoàng gia.

“Xanh và đỏ! Đây là ví dụ điển hình về cách phối màu trang phục để đón khách quốc tế, đồng thời gợi liên tưởng tới màu cờ Mỹ. Trang phục trở thành công cụ truyền tải thông điệp ngoại giao đầy sức mạnh”, chuyên gia hoàng gia Victoria Murphy bình luận.

Đến buổi quốc yến tối cùng ngày, bà Melania chọn đầm vàng trễ vai phối thắt lưng hồng bản to, khoe bờ vai và xương quai xanh tinh tế. Kwei nhận định, đây là lựa chọn táo bạo nhưng vẫn chuẩn mực nghi lễ. Bà Melania từng diện kiểu váy tương tự tại tiệc khiêu vũ mừng lễ nhậm chức của chồng.

Hoàng hậu Camilla xuất hiện trong bộ váy lụa xanh hoàng gia thêu họa tiết Maroc của Fiona Clare, đội vương miện sapphire và kim cương cùng Huân chương Hoàng gia. Vương phi Kate diện đầm dạ hội ren vàng thêu hoa hồng, kết hợp vương miện từng thuộc Công nương Diana và trước đó là Hoàng hậu Mary.

Trang phục của Hoàng gia Anh và vợ chồng ông Trump trong buổi tiệc quốc yến tối 17/9.

“Khi tham dự các buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, vương miện là phụ kiện hiếm hoi nhưng giàu biểu tượng”, Kwei giải thích. Murphy đánh giá cao bộ váy của Kate vì nổi bật và phù hợp chủ đề chuyến thăm.

Cả Tổng thống Trump, Vua Charles III và Thái tử William đều diện nơ cổ trắng, trang phục chuẩn mực của tiệc cấp nhà nước. Kwei cho rằng bộ lễ phục của Vua Charles đáp ứng kỳ vọng công chúng về sự xa hoa, thể hiện “khí chất quân vương”.

Trong khi đó, Murphy nhận xét việc Thái tử William xuất hiện trong bộ lễ phục đuôi tôm kèm quân hàm là “trạng thái trang trọng nhất” như một lời tôn vinh khách mời.