Ông Trump dự quốc yến xa xỉ bậc nhất tại Lâu đài Windsor

Ông Trump nói rằng mình là tổng thống Mỹ đầu tiên được đón tiếp tại lâu đài Windsor, song điều này không hoàn toàn chính xác. Ông là vị tổng thống đầu tiên tham dự một buổi quốc yến chính thức được tổ chức tại đây. Năm 1982, Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy từng là khách danh dự trong một bữa tiệc xa hoa không kém, do Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì, và thậm chí còn nghỉ lại tại lâu đài. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Barack Obama và Joe Biden cũng từng đến Windsor nhưng chỉ trong những chuyến thăm kín đáo và giản dị hơn nhiều.