Ông Trump dự quốc yến xa xỉ bậc nhất tại Lâu đài Windsor

Tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania được Hoàng gia Anh chiêu đãi bằng quốc yến xa hoa tại Đại sảnh St. George trong Lâu đài Windsor. Đây là điểm nhấn mở màn cho chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày của ông tại Anh, với đầy đủ nghi thức long trọng mà Hoàng gia dành cho nguyên thủ Mỹ.
Quốc yến có sự góp mặt của khoảng 160 khách mời, từ các lãnh đạo chính phủ, giới quý tộc Anh cho đến những gương mặt quyền lực của công nghệ, tài chính và truyền thông.
Hoàng tử William và Công nương Catherine tới buổi lễ.
Hoàng hậu Camelia và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trước khi bước vào quốc yến.
Bàn tiệc dài hơn 45 m được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến, phủ khăn trắng, bày biện hơn 1.400 bộ dao nĩa bạc, tất cả đều được chuẩn bị công phu suốt nhiều ngày trước.
Trong bài phát biểu chào mừng, Vua Charles III nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh “đã giúp chúng ta an toàn và vững mạnh hơn qua nhiều thế hệ”. Đáp lại, ông Trump gọi lời mời dự quốc yến lần thứ hai trong đời là “một trong những vinh dự lớn nhất” và ca ngợi Quốc vương về nỗ lực bảo vệ môi trường cũng như giúp đỡ người nghèo.
Ông Trump nói rằng mình là tổng thống Mỹ đầu tiên được đón tiếp tại lâu đài Windsor, song điều này không hoàn toàn chính xác. Ông là vị tổng thống đầu tiên tham dự một buổi quốc yến chính thức được tổ chức tại đây. Năm 1982, Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy từng là khách danh dự trong một bữa tiệc xa hoa không kém, do Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì, và thậm chí còn nghỉ lại tại lâu đài. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Barack Obama và Joe Biden cũng từng đến Windsor nhưng chỉ trong những chuyến thăm kín đáo và giản dị hơn nhiều.
Trong khi kết thúc bài phát biểu, ông Trump miêu tả Mỹ là “quốc gia nóng bỏng nhất thế giới” - một câu nói khiến Quốc vương Charles phải cúi xuống, bởi rõ ràng ông Trump không hề ám chỉ đến biến đổi khí hậu. Trước đó, ông Trump còn ca ngợi lịch sử và ngôn ngữ Anh, liệt kê những tên tuổi như Shakespeare, Dickens, Orwell, Kipling - “những con người phi thường”, theo cách ông diễn đạt.
Ông Trump cũng dành lời khen cho Quốc vương Charles vì sự quan tâm đến môi trường và những nỗ lực giúp đỡ người nghèo. Ông Trump kể rằng mình vừa phải bắt tay tới 150 người và ngạc nhiên trước việc nhà vua có thể nhớ tên cũng như vị trí của từng người trong số đó: “Tôi thực sự rất ấn tượng”, ông nói.
Trong số những lời chúc rượu tại quốc yến, chi tiết duy nhất gắn với thời sự là khi Quốc vương Charles nhẹ nhàng nhắc ông Trump về tầm quan trọng của việc bảo vệ Ukraine. “Hai nước chúng ta đang có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và tình báo”, nhà vua nói.
“Trong hai cuộc Thế chiến, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu để đánh bại các thế lực bạo tàn. Ngày nay, khi châu Âu một lần nữa đối mặt với hiểm họa, chúng ta và các đồng minh sát cánh bên nhau, ủng hộ Ukraine, ngăn chặn sự xâm lược và bảo vệ hòa bình”, Vua Charles III nhắn gửi ông Trump.
Qua sắp xếp vị trí ngồi trên bàn tiệc, có thể thấy rõ những gương mặt ngồi trong khán phòng: bàn tiệc quốc yến quy tụ dày đặc các nhân vật quyền lực trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, truyền thông và cả chính phủ. Thủ tướng Anh hiện diện, bên cạnh đó là các lãnh đạo công nghệ như Sam Altman, Satya Nadella, những nhà tài chính hàng đầu như Stephen Schwarzman. Ông trùm truyền thông bảo thủ Rupert Murdoch (người đang bị ông Trump kiện) được sắp xếp ngồi cách xa tổng thống Mỹ. Các trợ lý Nhà Trắng thì đan xen suốt dọc bàn cùng với nhiều quý tộc Anh.
Trong thực đơn trên bàn có thể thấy quốc yến bắt đầu bằng món panna cotta cải xoong vùng Hampshire, ăn kèm bánh quy parmesan và trứng chim cút. Món chính là gà hữu cơ Norfolk cuộn bí ngòi, dùng cùng nước sốt thảo mộc. Tráng miệng là kem vani “bombe” với lớp sorbet mâm xôi và mận Victoria hầm nhẹ. Dù ông Trump kiêng rượu, danh mục đồ uống vẫn gồm rượu vang California, champagne Pháp, rượu port 1945 và cả loại cognac từ năm 1912 - năm sinh của mẹ Vua Charles, Nữ hoàng Elizabeth II quá cố.
CEO Apple Tim Cook, lãnh đạo cơ quan tình báo MI6 Richard Moore, con gái Tổng thống - Tiffany Trump cùng chồng là Michael Boulos và các vị khách tháp tùng ông Trump được mời dự quốc yến ở Anh.
