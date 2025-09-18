Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump viếng mộ Nữ hoàng Elizabeth II

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/9 đã viếng mộ Nữ hoàng Elizabeth II tại Nhà nguyện St. George, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Anh.

Nghi lễ long trọng chào mừng Tổng thống Trump đến Anh Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón tới Vương quốc Anh bằng nghi lễ Hoàng gia hoành tráng tại London, ngày 17/9.
trump den london anh 1

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân bước xuống trực thăng để dự lễ đón chính thức tại Lâu đài Windsor. Lâu đài đã tổ chức hai chuyến thăm cấp nhà nước trong năm nay: chuyến thăm của ông Trump và chuyến dành cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó. Ông Trump gần đây nói rằng đây là một cử chỉ đặc biệt khác của Hoàng gia Anh.

trump den london anh 2

Cung điện Buckingham đang trong quá trình trùng tu kéo dài cả thập kỷ. Khi ông Trump cùng Vua Charles III bước vào lâu đài, tiếng kèn túi vang lên chào đón. Mẹ ông Trump sinh ra ở Scotland. Ông thường nhắc đến sự ngưỡng mộ của bà đối với Nữ hoàng Elizabeth II, kể rằng bà từng theo dõi lễ đăng quang của Nữ hoàng qua truyền hình vào năm 1953.
trump den london anh 3

Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng phu nhân Lady Starmer cũng lần đầu xuất hiện trong chuyến thăm cấp nhà nước, tham gia nghi thức quân sự truyền thống “Beating Retreat” với màn đánh trống và duyệt đội cận vệ để khép lại một ngày, khi doanh trại đóng cổng và hạ cờ. Buổi làm việc chính thức của ông Starmer với ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tại dinh thự Chequers.
trump den london anh 4

Màn bay biểu diễn của các đơn vị Không quân Hoàng gia Anh đã phải cắt giảm so với chương trình do mây dày bao phủ Lâu đài Windsor. Các tiêm kích F-35 không tham gia nhưng đội bay nhào lộn Red Arrows vẫn trình diễn. Ban nhạc cất lên khúc “Auld Lang Syne”, một lựa chọn phù hợp với Tổng thống Trump, người gọi Vua Charles là người bạn cũ. Màn trình diễn bay của Red Arrows thực sự ngoạn mục, đúng kiểu mà ông Trump yêu thích. Tuy nhiên, gió mạnh dường như lấn át cả tổng thống và quốc vương khi họ ngồi trên khán đài chỉ được che chắn một phần.

Lễ đón trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' của Vương quốc Anh Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Anh ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân được chào đón bằng nghi lễ Hoàng gia tại lâu đài Windsor với diễu hành xe ngựa, duyệt đội danh dự, màn trình diễn không quân đặc sắc và tiệc chiêu đãi trang trọng.
trump den london anh 5

Vợ chồng ông Trump và Quốc vương Charles III cùng Hoàng hậu Camilla đã trao đổi quà tặng tại Lâu đài Windsor, trước khi dự tiệc trưa. Nhà vua tặng ông Trump cuốn sách bìa da kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập và lá cờ Anh từng tung bay trên Cung điện Buckingham trong ngày nhậm chức tổng thống lần hai của ông, trong khi bà Melania nhận bát bạc tráng men của nghệ nhân Bắc Ireland Cara Murphy và túi xách Anya Hindmarch.

trump den london anh 6

Đáp lại, ông Trump tặng Quốc vương bản sao thanh gươm của Tổng thống Eisenhower và trao cho Hoàng hậu Camilla trâm cài kim cương, hồng ngọc của Tiffany. Theo New York Times, với Tổng thống Trump, người yêu thích những màn trình diễn quân sự, nghi thức chào Hoàng gia bằng đội Pháo binh Hoàng gia Kỵ binh với những khẩu pháo gắn trên ngựa diễu qua chắc chắn là một điểm nhấn đáng nhớ.
trump den london anh 7

Trước đó, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã tới Nhà nguyện St. George, nơi ông đặt vòng hoa tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II.

trump den london anh 8

Đây là nơi gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của Hoàng gia Anh: Hoàng tử Harry từng làm lễ cưới với Meghan tại đây, Nữ hoàng Elizabeth II chôn cất Hoàng thân Philip năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và tang lễ quốc gia của chính bà cũng khép lại tại đây, trong âm hưởng bi thương của tiếng kèn túi truyền thống của xứ Scotland.
trump den london anh 9

Trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Trump tới Vương quốc Anh năm 2019, bà Melania Trump diện một chiếc váy Givenchy đỏ có áo choàng tại tiệc chiêu đãi đáp lễ, và một chiếc váy Dior trắng dáng cột tại quốc yến. Sau 6 năm, đây là lần thứ 2 Tổng thống Trump và phu nhân có chuyến thăm Anh.

trump den london anh 10

Đáng chú ý, bộ trang phục của bà Melania Trump là do Dior thiết kế, hiện do Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson, một nhà thiết kế người Bắc Ireland, phụ trách. Trước đó một ngày, bà cũng bước xuống máy bay trong chiếc áo trench coat của Burberry, thương hiệu nổi tiếng của Anh. Dù không thường xuyên chú ý đến việc dùng trang phục như một thông điệp ngoại giao, song lần này có thể bà đã chủ ý thể hiện sự hòa hợp, đáp lại nỗ lực của phía Anh trong chuyến thăm.
Cận cảnh quốc yến xa hoa của Vương quốc Anh Tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tham dự quốc yến do Hoàng gia Anh tổ chức tại Đại sảnh St. George, Lâu đài Windsor. Ông Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước lần này là "một trong những vinh dự cao quý nhất cuộc đời".

Phương Hà

Ảnh: New York Times

