Tổng thống Trump viếng mộ Nữ hoàng Elizabeth II

Màn bay biểu diễn của các đơn vị Không quân Hoàng gia Anh đã phải cắt giảm so với chương trình do mây dày bao phủ Lâu đài Windsor. Các tiêm kích F-35 không tham gia nhưng đội bay nhào lộn Red Arrows vẫn trình diễn. Ban nhạc cất lên khúc “Auld Lang Syne”, một lựa chọn phù hợp với Tổng thống Trump, người gọi Vua Charles là người bạn cũ. Màn trình diễn bay của Red Arrows thực sự ngoạn mục, đúng kiểu mà ông Trump yêu thích. Tuy nhiên, gió mạnh dường như lấn át cả tổng thống và quốc vương khi họ ngồi trên khán đài chỉ được che chắn một phần.