Giao tranh tiếp diễn, Thái Lan tìm cách hồi hương 6.000 công dân

Giới chức Thái Lan ngày 16/12 cho biết đang khẩn trương tìm phương án hồi hương khoảng 6.000 công dân bị mắc kẹt ở biên giới do giao tranh kéo dài với Campuchia.

Quân đội Thái Lan và Campuchia đang đụng độ tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới đất liền dài 817 km. Theo thông tin từ cả hai phía, giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp các nỗ lực trung gian quốc tế nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

“Quân đội xác nhận giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo tuyến biên giới, tình hình hết sức phức tạp”, ông Surasant Kongsiri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, trong bối cảnh các vụ đụng độ được ghi nhận tại 8 tỉnh biên giới.

Phía Campuchia tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ “tiếp tục đứng vững, dũng cảm và kiên định trong cuộc giao tranh với đối phương”.

Việc Campuchia đóng cửa trạm kiểm soát biên giới tại thành phố Poipet đã khiến hàng nghìn lao động Thái Lan bị mắc kẹt tại khu vực này. Các cuộc giao tranh kể từ đầu tuần trước đã buộc hơn nửa triệu người phải sơ tán và khiến gần 40 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo những công dân đang mắc kẹt ở Poipet có thể tìm kiếm hỗ trợ từ lãnh sự quán Thái Lan tại Siem Reap để sắp xếp việc hồi hương bằng đường hàng không. Bộ này cũng kêu gọi những người Thái vẫn còn ở Campuchia chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng nếu cần rời khỏi nước này.

Thái Lan và Campuchia từ lâu đã tồn tại các tranh chấp biên giới, song quy mô và cường độ của các cuộc đụng độ lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây. Mỗi bên đều cáo buộc đối phương là bên khơi mào xung đột.

Dự kiến trong tuần tới, Malaysia sẽ đăng cai một cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á nhằm tái lập một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.