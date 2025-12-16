Thuế quan mới của Tổng thống Trump giúp Mỹ thu về hơn 200 tỷ USD

Mỹ đã thu được hơn 200 tỷ USD tiền thuế quan trong năm 2025, chủ yếu từ các mức thuế mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt kể từ đầu năm.

Thông tin được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ ngày 16/12 công bố trong bối cảnh Toà Tối cao Mỹ đang xem xét các lập luận pháp lý cho rằng một số mức thuế quan mới có thể là bất hợp pháp.

Theo báo cáo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP), con số hơn 200 tỷ USD chỉ bao gồm các loại thuế quan mới, không tính các biện pháp thuế được áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, vốn không đối mặt với các thách thức pháp lý tương tự.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã đơn phương ban hành các mức thuế mà ông gọi là “thuế quan có đi có lại” đối với hàng nhập khẩu từ phần lớn các nền kinh tế trên thế giới, không thông qua Quốc hội.

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng áp đặt cái gọi là “thuế quan fentanyl” đối với hàng hóa từ Canada, Trung Quốc và Mexico, nhằm đáp trả việc các nước này bị cho là chưa ngăn chặn hiệu quả dòng chảy của loại ma túy này vào Mỹ.

Trong một tuyên bố cho biết: “Từ ngày 20/1 đến ngày 15/12/2025, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới đã thu được hơn 200 tỷ USD tiền thuế quan nhờ hơn 40 sắc lệnh hành pháp do chính quyền Tổng thống Trump ban hành”.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới, kết quả này “cho thấy hiệu quả trong việc thúc đẩy thương mại an toàn, công bằng và tuân thủ pháp luật, qua đó tăng cường an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ”.

Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy nguồn thu thuế quan đã giảm trong tháng 11, lần giảm đầu tiên kể từ khi các mức thuế mới được công bố rộng rãi vào tháng 4. Chính phủ Mỹ thu được 30,75 tỷ USD trong tháng 11, giảm nhẹ so với 31,15 tỷ USD của tháng 10.