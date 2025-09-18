TT Trump gọi chuyến thăm Anh là 'vinh dự cao quý nhất đời'

Trong buổi tiệc cùng Vua Charles III, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Vương quốc Anh là "một trong những vinh dự cao quý nhất trong đời tôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi tiệc tối 17/9, bên cạnh là Vua Charles III và Công nương xứ Wales. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/9, trong buổi tiệc chiêu đãi do Vua Charles và Hoàng hậu Camilla chủ trì, Tổng thống Donald Trump ca ngợi và cảm ơn Hoàng gia Anh vì lời mời đến Vương quốc Anh.

Đứng cạnh Vua và Hoàng hậu Anh, ông Trump phát biểu: "Đây là một đặc ân đối với tôi, là một trong những vinh dự cao quý nhất trong đời tôi. Tôi dành sự tôn trọng lớn cho gia đình ngài và đất nước của ngài".

Ông đùa rằng hy vọng mình sẽ là vị tổng thống cuối cùng được mời thăm cấp nhà nước hai lần trong thời gian ngắn.

Trong bài phát biểu ngắn, tổng thống Trump cũng nhấn mạnh mối gắn kết giữa Mỹ và Anh, nói rằng cụm từ "quan hệ đặc biệt" giữa hai nước "chưa đủ để diễn tả hết ý nghĩa của nó".

Ngoài ra, ông Trump còn khen ngợi Hoàng tử William là "một người con trai tuyệt vời", khen Công nương xứ Wales Catherine "rạng rỡ và khỏe mạnh" sau quá trình điều trị ung thư.

Dù phần lớn thời gian ông Trump tránh nhắc đến chuyện chính trị, ông vẫn tự hào gọi Mỹ là "quốc gia thu hút nhất".

"Cách đây một năm, đất nước chúng tôi còn rất khó khăn. Hôm nay, tôi tin rằng Mỹ đang là quốc gia năng động và thu hút nhất thế giới", ông Trump nói.

Trong ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã được chào đón tại London với nghi lễ Hoàng gia trang trọng bậc nhất.

Chuyến thăm mở đầu bằng cuộc diễu hành xe ngựa của Tổng thống và phu nhân cùng các thành viên Hoàng gia Anh tại Lâu đài Windsor, hộ tống bởi kỵ binh và ban nhạc quân đội. Tiếp đó, Vua Charles III và Tổng thống Trump cùng duyệt đội danh dự và theo dõi màn trình diễn của phi đội Red Arrows thuộc Không quân Hoàng gia Anh.

Kết thúc chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Hội trường St George trong Lâu đài Windsor.

Bữa tiệc còn sự góp mặt của các chính trị gia Anh và các CEO tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ.