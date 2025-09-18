Cuộc gặp được mong chờ giữa đệ nhất phu nhân Mỹ và công nương Anh

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Công nương xứ Wales Catherine là hai người phụ nữ kín tiếng nhưng có sức ảnh hưởng toàn cầu. Sự xuất hiện chung của họ nhấn mạnh nỗ lực của Anh trong việc bồi đắp quan hệ với gia đình tổng thống Mỹ.

Vợ chồng Thái tử William đón Tổng thống Trump cùng vợ khi cả hai bước xuống từ trực thăng Marine One. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đến thủ đô London. Đây được coi là chuyến thăm cấp nhà nước “chưa từng có tiền lệ”, khi ông Trump là tổng thống Mỹ hiếm hoi thực hiện chuyến công du cấp cao lần thứ hai tới Anh trong cùng nhiệm kỳ.

Trong chuyến thăm, màn xuất hiện của hai người phụ nữ nổi tiếng nhưng kín tiếng - Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Công nương xứ Wales Catherine (Kate) - được cho sẽ là một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất của chuyến đi.

Theo CNN, sự xuất hiện chung của họ nhấn mạnh nỗ lực của Anh trong việc vun đắp quan hệ với gia đình Tổng thống Mỹ vào thời điểm đầy biến động về địa chính trị. Đây cũng là dấu mốc quan trọng đối với cả hai người phụ nữ, thể hiện vai trò họ trên trường quốc tế.

CNN dẫn nguồn tin riêng cho biết với bà Melania, công tác chuẩn bị đã kéo dài nhiều tháng, bao gồm chọn quà tặng và trang phục phù hợp.

Còn đối với công nương xứ Wales - người chỉ mới trở lại từ tháng 9/2024 sau khi hóa trị ung thư - đây là bước đi chiến lược thể hiện sức hút cá nhân.

“Có những ngôi sao rất rõ ràng ở đây, và (công nương) Kate đứng đầu danh sách đó”, nhà báo Elizabeth Holmes nhận định.

Việc hai người phụ nữ xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên “sẽ góp phần đáng kể trong việc củng cố quan hệ ngoại giao”, Holmes bổ sung, khi họ phát huy kỹ năng của hoàng gia để tạo ra những khoảnh khắc khó quên.

Công nương xứ Wales Catherine (Kate). Ảnh: Reuters.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Khi Thủ tướng Anh Keir Starmer gửi thư mời chuyến thăm cấp nhà nước từ Vua Charles III tới Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, guồng máy nghi lễ đã được khởi động.

Ngay cả tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ khi tới Anh cũng phải tuân theo nhiều nghi thức, bao gồm danh sách dài điều nên và không nên, cùng các chủ đề trò chuyện trước - sau ống kính.

Kế hoạch chọn quà cho “chủ nhà” cũng được chuẩn bị suốt nhiều tháng, với sự phối hợp giữa đội ngũ của tổng thống, đệ nhất phu nhân và Bộ Ngoại giao Mỹ để bảo đảm tính ngoại giao.

Bà Melania Trump được biết đến là người chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Mỗi khi tham dự sự kiện công khai, đặc biệt là sự kiện ở nước ngoài, bà ấy biết rằng chỉ riêng về mức độ đưa tin, nó cũng được theo dõi và chú ý hơn”, một nguồn tin cho biết. “Bà ấy có con mắt tinh tường trong việc lựa chọn điều gì sẽ xuất hiện trước công chúng”.

Trước những chuyến đi như trên, đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ nhận được bản ghi nhớ có thông tin tiểu sử về nhà lãnh đạo bà dự kiến gặp, cùng tập hồ sơ chi tiết hơn về sở thích cá nhân và kế hoạch hoạt động.

Trang phục của bà được lựa chọn cẩn thận.

“Đệ nhất phu nhân đã lên kế hoạch cho trang phục của mình, đặc biệt là chiếc váy mặc trong bữa tiệc tối cùng nhà vua và hoàng hậu Anh, từ nhiều tháng trước”, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Hoàng hậu Camilla, Công nương Kate Middleton trò chuyện gần đó. Ảnh: Aaron Chown/PA Wire.

Thông điệp được gửi đi thông qua trang phục sẽ mang ý nghĩa lớn, nên chi tiết đó thường được thông báo trước qua kênh ngoại giao.

“Chúng tôi khá thẳng thắn, gọi điện và hỏi: ‘Bà ấy có mặc màu xanh không? Và đó là sắc xanh nào?’ Rồi chúng tôi sẽ lựa chọn xanh navy nếu người còn lại mặc xanh da trời”, nguồn tin chia sẻ. “Chúng tôi chắc chắn không muốn trùng lặp mà muốn bổ trợ”.

Sự tương đồng

Hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra tại lâu đài Windsor, bao gồm lễ chào đón, diễu hành xe ngựa cùng Vua Charles và Hoàng hậu Camilla, màn trình diễn đặc biệt của Không quân Hoàng gia, bữa trưa và lễ đặt vòng hoa tại mộ Nữ hoàng Elizabeth II trước buổi quốc yến hoành tráng.

Ngày hôm sau, khi Tổng thống Mỹ làm việc với Thủ tướng Anh, Đệ nhất phu nhân tham gia hoạt động riêng, bao gồm tham quan Nhà búp bê Nữ hoàng Mary và Thư viện Hoàng gia cùng Hoàng hậu Camilla, sau đó cùng Công nương Kate gặp gỡ hướng đạo sinh tại Frogmore Gardens.

“Đây là lúc vai trò Hoàng gia (Anh) trở nên rõ ràng", Holmes nhận xét. Bà cho rằng việc gây ấn tượng với gia đình tổng thống Mỹ rất quan trọng và Hoàng gia Anh sẽ làm được điều đó.

Holmes nói thêm sự xuất hiện của đệ nhất phu nhân và công nương giữa thiên nhiên vào hôm 18/9 cũng đánh dấu "điểm tương phản về mặt hình ảnh" so với sự kiện xa hoa trước đó. Nó sẽ mang đến nhiều "khoảnh khắc nhân văn hơn".

“Mọi người biết đến hoàng gia với những chiếc vương miện lộng lẫy và điều tương tự. Nhưng đây là lời nhắc nhở về công việc quan trọng mà họ đang làm”, bà nói thêm.

Kể từ khi xuất hiện trở lại trước công chúng, Công nương Kate chủ yếu xuất hiện trong các hoạt động hỗ trợ và giáo dục trẻ nhỏ. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, đệ nhất phu nhân Mỹ cũng đặt trọng tâm tương tự vào phúc lợi của trẻ em.

"Lợi ích chính sách của họ có liên quan đến trẻ em, nên tôi có thể cho rằng đó sẽ là chủ đề chính mà họ tập trung vào", nguồn tin thân cận với công tác chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước chia sẻ. Đây cũng là khoảnh khắc có ý nghĩa trong quá trình hồi phục của công nương xứ Wales.

Theo Emily Nash, nhà báo chuyên trách đưa tin hoàng gia tại tạp chí HELLO!, sự kiện sẽ là "bước tiến nữa" sau khi công nương tham gia đón tổng thống Pháp trong chuyến thăm cấp nhà nước hồi tháng 7.

Đây không phải là lần đầu tiên công nương Kate xuất hiện cùng với một đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà từng gặp cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden vào năm 2021, khi đến thăm trường học ở Cornwall, Anh, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7. Tại đó, họ đã nhấn mạnh về vấn đề giáo dục mầm non.