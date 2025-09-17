Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Vua và Hoàng hậu Anh cùng các thành viên hoàng gia cấp cao khác chào đón tại lâu đài Windsor. Đây là chuyến thăm Vương quốc Anh lần thứ hai của ông Trump trong hai tháng qua, sau chuyến thăm Scotland hồi tháng 7. Ảnh: Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire.
|
Tổng thống Trump bắt tay Vua Charles III và hai người trò chuyện bên ngoài lâu đài Windsor. Ảnh: Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire.
|
Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Hoàng hậu Camilla, Công nương Kate Middleton trò chuyện gần đó. Ảnh: Aaron Chown/PA Wire.
|
Vợ chồng tổng thống Mỹ đã cùng gia đình Hoàng gia Anh diễu hành bằng xe ngựa qua khu điền trang Windsor hướng tới lâu đài Windsor. Vua Anh và Tổng thống Mỹ cùng lên xe ngựa hoàng gia Irish State Coach. Ảnh: Samir Hussein/WireImage.
|
Theo sau xe ngựa của Vua Anh và ông Trump là cỗ xe chở Hoàng hậu Camilla cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ. Vợ chồng Thái tử William ngồi trên xe ngựa cùng Đại sứ Mỹ tại Anh Warren Stephens và phu nhân của ông. Trong ngày, vợ chồng ông Trump dự kiến tham dự hàng loạt nghi lễ truyền thống cùng Hoàng gia Anh trước khi tham dự quốc yến trọng thể vào buổi tối. Ảnh: Reuters.
|
Theo Bộ Quốc phòng Anh, lễ đón trọng thể "chưa từng có tiền lệ", với sự tham gia của 1.300 quân nhân. Giới quan sát nhận định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mức độ long trọng cho thấy London và Washington mong muốn phát đi thông điệp mạnh mẽ: Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chuyến thăm là minh chứng cho nỗ lực duy trì và củng cố mối quan hệ đồng minh đặc biệt Mỹ - Anh. Ảnh: Reuters.
|
Trước đó, vợ chồng Thái tử William đã đón Tổng thống Trump cùng vợ khi cả hai bước xuống từ trực thăng Marine One, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Anh. Ảnh: Reuters.
