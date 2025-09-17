Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ'

Theo sau xe ngựa của Vua Anh và ông Trump là cỗ xe chở Hoàng hậu Camilla cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ. Vợ chồng Thái tử William ngồi trên xe ngựa cùng Đại sứ Mỹ tại Anh Warren Stephens và phu nhân của ông. Trong ngày, vợ chồng ông Trump dự kiến tham dự hàng loạt nghi lễ truyền thống cùng Hoàng gia Anh trước khi tham dự quốc yến trọng thể vào buổi tối. Ảnh: Reuters.