Tầm ảnh hưởng của đệ nhất phu nhân Mỹ tới ông Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ được cho là người đã ảnh hưởng đến tổng thống Trump trong việc thay đổi những góc nhìn gần đây.

Ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã viết một bức thư tay gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi bảo vệ trẻ em và hướng tới một thế giới an toàn, hòa bình hơn.

Dấu ấn mềm mại giữa thượng đỉnh căng thẳng

Tổng thống Donald Trump là người trực tiếp trao bức thư này cho ông Putin. Trước sự chứng kiến của cả hai phái đoàn, nhà lãnh đạo Nga đã mở thư và đọc ngay tại chỗ.

Giới quan sát coi đây là chi tiết hiếm hoi mang sắc thái mềm mại trong một cuộc gặp căng thẳng. Bức thư không thay đổi đàm phán, nhưng tạo bầu không khí cởi mở hơn và cho thấy bà Melania biết cách gửi gắm thông điệp nhân văn vào thời điểm nhạy cảm.

Khoảnh khắc ấy cũng được xem là minh chứng cho ảnh hưởng thầm lặng của đệ nhất phu nhân tới tổng thống Mỹ - đủ để giới ngoại giao và dư luận phải để mắt.

Ảnh hưởng đó không chỉ thể hiện ở Alaska. Tại châu Âu, sự hiện diện của bà Melania bên cạnh chồng tiếp tục được coi là yếu tố quan trọng trong việc định hình hình ảnh và đôi khi cả góc nhìn của tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ 2 tới Vương quốc Anh vào tháng 9, theo thông báo chính thức từ Điện Buckingham.

Và khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến Anh cùng chồng, không chỉ các nhiếp ảnh gia săn tìm từng khoảnh khắc để đoán tâm trạng của bà, mà còn có cả quan chức Anh.

6 tháng sau nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là tổng thống Mỹ - quãng thời gian mà ông Trump xoay chuyển lập trường trong hầu hết vấn đề quốc tế lớn - giới chức tại Whitehall nhận ra họ cần chiến lược mới: Dành nhiều thời gian hơn để quan sát vợ ông.

Chuyến chơi golf gần đây của ông Trump ở Anh càng củng cố nhận định rằng đệ nhất phu nhân là người có ảnh hưởng lớn tới chồng, và họ dự định điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp.

Họ tin rằng bà Melania là người đứng sau sự thay đổi bất ngờ của tổng thống Mỹ trong tuyên bố về tình hình của người Palestine ở Gaza.

Theo nguồn tin của Guardian, không chỉ nằm ở những gì ông nói về vợ trước công chúng, mà cả cách ông nhắc tới quan điểm của bà với thái độ tôn trọng trong các cuộc gặp riêng tư, cũng cho thấy điều đó.

“Bà ấy là người quan trọng”, một nguồn tin nhận định.

Vợ chồng ông Trump chụp ảnh cùng vợ chồng Vua Charles III (khi còn là Thái tử Charles) vào năm 2019. Ảnh: Chris Jackson/PA.

Đánh giá tầm ảnh hưởng

Để đi đến kết luận về tầm ảnh hưởng của bà Melania, các quan chức Whitehall đã phải đánh giá kỹ lưỡng. Đệ nhất phu nhân luôn giữ nguyên tắc từ chối tiết lộ các câu chuyện chính trị. Ông Trump càng nói, bà càng có xu hướng ít lên tiếng.

Cuốn hồi ký bán chạy Melania, bị một nhà phê bình nhận xét là “bộc lộ con người hời hợt, không quan tâm đến chính trị - kiểu người cuối cùng mà bạn nghĩ đến khi nói về ‘người vợ chính trị’” - càng củng cố hình ảnh đó.

Bà cũng thường biến mất khỏi tầm mắt công chúng, chủ yếu sống New York để gần con trai hơn.

Một tiết lộ hồi cuối tháng 5 - cho biết kể từ khi chồng nhậm chức nhiệm kỳ hai, tổng thời gian bà Melania ở Nhà Trắng có thể còn chưa đến nửa tháng - thể hiện bà không hề sốt sắng để "có mặt trong phòng khi mọi chuyện xảy ra".

Đầu năm nay, đệ nhất phu nhân đã hé lộ đôi chút về vai trò hiện tại của mình. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Fox & Friends, bà chia sẻ về những khó khăn khi mới tới Mỹ và nói về cuộc sống hiện tại.

“Có thể một số người chỉ coi tôi là vợ của tổng thống nhưng tôi đứng vững trên đôi chân của mình, độc lập. Tôi có suy nghĩ riêng. Tôi có tiếng nói ‘đồng ý’ và ‘không đồng ý’ của riêng mình. Không phải lúc nào tôi cũng tán thành những gì chồng tôi nói hay làm và đó là điều bình thường”, bà cho hay.

“Tôi cho ông ấy (Tổng thống Trump) lời khuyên, có khi ông ấy nghe, có khi không và điều đó cũng bình thường”, bà nói thêm.

Đệ nhất phu nhân Mỹ được cho là người đã ảnh hưởng đến tổng thống Trump trong việc thay đổi những góc nhìn gần đây. Ảnh: Reuters.

Vào tháng 2/2025, một cuộc thăm dò ở Mỹ xếp bà Melania ở vị trí thứ 10 trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất trong chính quyền Trump, sau Stephen Miller - Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và Pam Bondi - Bộ trưởng Tư pháp.

Thời điểm đó, tỷ phú Elon Musk, nay đã bị “gạt ra”, được coi là người tổng thống lắng nghe nhất. Tuy nhiên, kể từ khi mối quan hệ này rạn nứt, ông Trump nói rằng “hầu như không có ai” ông tin tưởng.

Điều này khiến công việc của các nhà ngoại giao - những người phải xác định ai trong vòng tròn thân cận của tổng thống Mỹ mà họ cần tiếp cận - trở nên khó khăn hơn.

“Xác định ai và điều gì tác động đến ông ấy (ông Trump), cũng như mức độ hiệu quả của hành động tâng bốc hay cứng rắn, giờ trở thành mối bận tâm của mọi nhà ngoại giao”, một nhà ngoại giao châu Âu chia sẻ.

Chìa khóa để “đọc vị” tổng thống

Tuy nhiên, giới chức Anh đã đi đến kết luận rằng chìa khóa để “đọc vị” tổng thống Mỹ lại ở ngay trước mắt họ. Chính ông Trump cũng góp phần củng cố suy nghĩ này.

Họ lưu ý rằng ông từng mô tả vợ mình là người thăm dò dư luận giỏi nhất, ám chỉ khả năng hiểu tâm lý cử tri.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông ngày càng công khai về việc bà ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Guardian đánh giá đây có thể là lời thừa nhận hữu ích khi nhắm vào nhóm cử tri nữ giới độc lập, từng xa lánh ông Trump vì phong cách thỏa thuận và sự thô lỗ của ông.

Bằng cách đưa hình ảnh bà Melania ra trước công chúng, tổng thống Mỹ có cơ hội thu hút nhiều nhóm cử tri khác nhau.

Đệ nhất phu nhân cũng mang lại cho ông một “cái cớ”, khi cần, để thay đổi lập trường - như có thể đã xảy ra năm 2018, khi bà Melania công khai chỉ trích chính sách của chính quyền về việc tách trẻ em di cư khỏi cha mẹ là “đau lòng và không thể chấp nhận được”.

Bà nói rằng mình đã bị “bất ngờ hoàn toàn” trước chính sách đó.

Theo ông Trump, vấn đề trẻ em cũng là điều bà nghĩ tới khi nói về Gaza. Ông giải thích: “Melania nghĩ đó là điều khủng khiếp. Bà ấy nhìn thấy những hình ảnh giống bạn thấy và tất cả chúng ta đều thấy. Bất cứ ai, trừ khi họ thật sự vô cảm hoặc tệ hơn thế, mất trí, thì không thể nói gì khác ngoài việc đó thật khủng khiếp”.

Theo khảo sát của YouGov/Economist, 72% cử tri nữ cho rằng ở Gaza đang có khủng hoảng nạn đói. Vào ngày 27/7, khi phía Israel khẳng định nạn đói không hề xảy ra ở Gaza và thông tin do những người tuyên truyền của Hamas bịa đặt, ông Trump phản bác, nói rằng những bức ảnh này không thể làm giả được.

Bà Melania Trump thăm công viên quốc gia Nairobi ở Kenya vào năm 2018. Ảnh: Carlo Allegri/Reuters.

Khi được hỏi liệu đệ nhất phu nhân có ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình hay không, ông Trump đáp: “Melania rất thông minh. Bà ấy rất trung lập. Ở một khía cạnh nào đó, bà ấy khá giống tôi. Bà ấy muốn mọi người ngừng chết chóc”.

Dù vậy, việc lập luận bà Melania đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định của ông Trump là "con dao hai lưỡi".

Một mặt, các nhà ngoại giao có thể, theo đánh giá của họ, dần xác định được người có sức ảnh hưởng. Nhưng mặt khác, lý thuyết này cũng gây khó chịu vì khó biết được mức độ tham gia thực sự của đệ nhất phu nhân.

Điều này phản ánh vấn đề lớn hơn mà nhiều nước phương Tây đang đối mặt.

Ngoại giao phương Tây, vốn dựa nhiều vào quan hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ, đang chật vật thích nghi với phong cách tự do của ông Trump, nơi quyền lực tập trung vào tổng thống, bản năng và những cuộc trò chuyện không chính thức - kể cả với vợ ông.