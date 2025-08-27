Thuế quan Mỹ 'thổi bay' khoản tiết kiệm Ấn Độ có được từ dầu mỏ Nga

Ấn Độ có thể mất gần 37 tỷ USD xuất khẩu trong năm tài chính 2025-2026 khi Mỹ áp thuế trừng phạt, trong khi khoản lợi ích từ việc nhập khẩu dầu Nga giá rẻ chỉ khoảng 17 tỷ USD.

Ấn Độ đã tiết kiệm được hàng tỷ USD nhờ đẩy mạnh nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra, nhưng các mức thuế trừng phạt do Mỹ áp đặt và có hiệu lực từ ngày 27/8 sẽ nhanh chóng "thổi bay" những lợi ích đó.

Giới phân tích ước tính Ấn Độ đã tiết kiệm được ít nhất 17 tỷ USD nhờ tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga kể từ đầu năm 2022.

Tuy nhiên, theo tổ chức nghiên cứu Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (GTRI) có trụ sở tại New Delhi, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc áp thêm mức thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu của Ấn Độ có thể khiến kim ngạch xuất khẩu của nước này sụt giảm hơn 40%, tương đương gần 37 tỷ USD , chỉ riêng trong năm tài chính này (4/2025-3/2026).

Hệ quả từ các mức thuế này sẽ còn kéo dài, khi hàng nghìn việc làm trong các lĩnh vực thâm dụng lao động như dệt may, đá quý và trang sức đang bị đe dọa.

Theo giới phân tích, phản ứng của Ấn Độ trong những tuần tới có thể sẽ định hình lại quan hệ đối tác đã kéo dài hàng chục năm với Nga và hiệu chỉnh lại mối quan hệ ngày càng phức tạp với Mỹ.

Hai nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết Ấn Độ muốn hàn gắn quan hệ với Mỹ và sẵn sàng tăng cường mua năng lượng của nước này, nhưng còn do dự trong việc dừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu của Nga.

Dầu thô của Nga hiện chiếm gần 40% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, tăng vọt từ mức gần như không đáng kể trước xung đột ở Ukraine.

Giới phân tích cho rằng việc Ấn Độ dừng nhập khẩu dầu từ Nga một cách đột ngột là bất khả thi về mặt kinh tế.

Theo các ước tính nội bộ của Chính phủ Ấn Độ mà hãng tin Reuters tiếp cận được, giá dầu thô toàn cầu có thể tăng hơn gấp ba lần, lên khoảng 200 USD /thùng nếu Ấn Độ, nước tiêu thụ và nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, ngừng mua dầu từ Nga.

Nước này cũng sẽ mất đi khoản chiết khấu lên tới 7% mà dầu Nga mang lại so với các loại dầu tiêu chuẩn toàn cầu.

Trong một tuyên bố vào tháng này, Ấn Độ đã cho rằng Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép khi chỉ trích đích danh nước này vì nhập khẩu dầu Nga, trong khi chính Mỹ vẫn tiếp tục mua uranium hexafluoride, palladium và phân bón của Nga.

Ấn Độ cho rằng các quốc gia khác cũng đẩy mạnh mua dầu Nga như Trung Quốc lại không bị trừng phạt.

Đáp lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cho rằng Ấn Độ trục lợi từ việc tăng mạnh mua dầu của Nga và gọi điều này là không thể chấp nhận được.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNBC tuần trước, ông cho biết không giống như sự gia tăng đột biến của Ấn Độ, tỷ trọng của dầu Nga trong tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc chỉ tăng từ 13% lên 16% sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố rằng việc nhập khẩu dầu thô từ Nga là nhằm đảm bảo chi phí năng lượng ổn định và hợp túi tiền cho người tiêu dùng Ấn Độ. Bộ này khẳng định đây là một sự cần thiết bắt buộc do tình hình thị trường toàn cầu.

Ấn Độ cảnh báo rằng việc dừng nhập khẩu dầu của Nga, hiện ở mức khoảng 2 triệu thùng/ngày, sẽ làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng và khiến giá nhiên liệu trong nước tăng vọt. Chính phủ Ấn Độ cũng cho biết chính quyền tiền nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ việc nước này mua dầu Nga để giữ giá toàn cầu ổn định.

Về phía Nga, nước này bày tỏ kỳ vọng Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu của mình.