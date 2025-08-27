Mỹ có thể thu gần 1.000 tỷ USD/năm nhờ thuế đối ứng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nguồn thu từ thuế quan có thể vượt 500 tỷ USD/năm, thậm chí tiến gần 1.000 tỷ USD, từ đó giúp bù đắp phần thâm hụt do cắt giảm thuế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 26/8 cho biết nguồn thu từ các sắc lệnh thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với các quốc gia có thể vượt 500 tỷ USD /năm, với mức tăng mạnh từ tháng 7 sang tháng 8 và dự kiến còn cao hơn trong tháng 9, theo Reuters.

Ông Bessent nói trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng rằng ước tính trước đây của ông - khoảng 300 tỷ USD /năm - là quá thấp.

“Chúng ta đã chứng kiến mức tăng đáng kể từ tháng 7 sang tháng 8, và tôi nghĩ đà tăng từ tháng 8 sang tháng 9 còn mạnh hơn. Tôi tin rằng con số sẽ vượt 500 tỷ, thậm chí tiến gần mốc 1.000 tỷ USD . Chính quyền của Tổng thống Trump đã tạo ra dấu ấn đáng kể trong việc thu hẹp thâm hụt ngân sách”, ông Bessent nhấn mạnh.

Theo ông, nguồn thu từ thuế quan sẽ bù đắp phần gia tăng thâm hụt do gói cắt giảm thuế và chi tiêu của đảng Cộng hòa được thông qua đầu năm nay. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính gói luật này có thể khiến thâm hụt phình thêm 3.400 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Dữ liệu cho thấy các mức thuế quan mới đã giúp nguồn thu hải quan của Mỹ trong tháng 7 tăng gần 21 tỷ USD , so với chỉ 7 tỷ USD cùng kỳ năm 2024, và gần tương đương với mức tăng 20 tỷ USD hồi tháng 6. Các mức thuế cao hơn đối với gần như toàn bộ đối tác thương mại có hiệu lực từ ngày 7/8.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 25/8 cũng thông báo rằng tính đến ngày 22/8, chính phủ đã thu được 29,6 tỷ USD từ thuế hải quan và thuế tiêu thụ, ngang bằng với tổng số thu của cả tháng 7. Tính đến ngày 22/7, con số này mới chỉ là 7,8 tỷ USD , cho thấy doanh thu thuế quan có thể dao động mạnh theo từng ngày.

Ông Bessent cũng dẫn lại báo cáo điều chỉnh gần đây của CBO, theo đó doanh thu từ thuế quan mới của ông Trump có thể giúp giảm thâm hụt liên bang tới 4.000 tỷ USD trong vòng 10 năm, cao hơn nhiều so với dự báo hồi tháng 6 chỉ ở mức 3.000 tỷ USD .

“Và tôi cho rằng con số này có thể còn tiếp tục tăng”, ông nói thêm.