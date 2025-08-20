Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Mỹ sẽ dùng tiền thuế nhập khẩu để trả nợ công

  • Thứ tư, 20/8/2025 18:38 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định nguồn thu từ thuế quan sẽ được ưu tiên dùng để trả nợ công, thay vì phát cho người dân.

Ông Scott Bessent phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Gần đây, một số nghị sĩ Mỹ đề xuất lấy nguồn thu từ thuế nhập khẩu để phát cho người dân, với mức tối thiểu 600 USD cho mỗi người, bao gồm cả trẻ em. Như vậy, một gia đình 4 người có thể nhận 2.400 USD từ chính phủ Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng từng nêu khả năng vừa dùng nguồn thu này để trả nợ, vừa "chia tiền" cho người dân Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 19/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bác bỏ ý tưởng này. Ông khẳng định ưu tiên hiện nay là giảm nợ công: "Tôi từng dự báo số thuế nhập khẩu năm nay có thể đạt 300 tỷ USD, nhưng nhiều khả năng con số sẽ còn cao hơn. Chúng ta sẽ giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP, bắt đầu trả bớt nợ công, sau đó mới tính đến việc hỗ trợ người dân".

Đáng chú ý, từ tháng 4 đến tháng 7, nước Mỹ đã thu về khoảng 100 tỷ USD từ thuế nhập khẩu, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.

Ngoài vấn đề nợ công, ông Bessent cho rằng lãi suất cao hiện là gánh nặng lớn cho kinh tế Mỹ, đặc biệt đối với thị trường nhà ở và các hộ gia đình thu nhập thấp đang mắc nợ thẻ tín dụng. Theo ông, nếu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, hoạt động xây dựng nhà ở có thể được thúc đẩy, từ đó giúp hạ nhiệt giá bất động sản trong vòng 1-2 năm tới.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Mỹ, số nhà xây mới trong tháng 7 tăng 5,2% so với tháng trước, vượt xa dự báo, sau 3 tháng liên tiếp sụt giảm. Song, lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao, cùng với đó là bất ổn kinh tế vẫn đang kìm hãm nhu cầu mua nhà.

Các mức thuế nhập khẩu diện rộng do Tổng thống Donald Trump áp đặt khiến Fed thận trọng, chưa hạ lãi suất trong năm nay do lo ngại lạm phát có thể quay trở lại, trong khi mục tiêu đưa lạm phát về 2% vẫn chưa đạt được.

Dù vậy, những tín hiệu gần đây cho thấy thị trường lao động chững lại, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp giữa tháng 9. Kỳ vọng này đã góp phần kéo giảm lãi suất thế chấp trong vài tuần qua.

Mỹ âm thầm áp thuế 50% với 400 mặt hàng mới

Chính quyền ông Trump đã âm thầm mở rộng phạm vị áp thuế 50% lên thép và nhôm, thêm hơn 400 sản phẩm mới như máy móc, vật liệu xây dựng, hóa chất chuyên dụng vào diện áp dụng.

10 giờ trước

Fed vẫn không giảm lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong bối cảnh nội bộ có sự chia rẽ và vấp phải nhiều chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump.

08:58 31/7/2025

Mỹ dọa áp thêm thuế trừng phạt Ấn Độ trước thềm cuộc gặp Trump - Putin

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo sẽ áp thêm thuế với Ấn Độ nếu cuộc gặp Trump - Putin không đạt kết quả, trong bối cảnh căng thẳng thương mại song phương leo thang vì New Delhi mua dầu và vũ khí từ Nga.

10:58 15/8/2025

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới là rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.

Cẩm Tú

nợ công Mỹ Donald Trump Bessent thuế nhập khẩu Mỹ trả nợ Donald Trump

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý