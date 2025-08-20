Mỹ sẽ dùng tiền thuế nhập khẩu để trả nợ công

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định nguồn thu từ thuế quan sẽ được ưu tiên dùng để trả nợ công, thay vì phát cho người dân.

Ông Scott Bessent phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Gần đây, một số nghị sĩ Mỹ đề xuất lấy nguồn thu từ thuế nhập khẩu để phát cho người dân, với mức tối thiểu 600 USD cho mỗi người, bao gồm cả trẻ em. Như vậy, một gia đình 4 người có thể nhận 2.400 USD từ chính phủ Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng từng nêu khả năng vừa dùng nguồn thu này để trả nợ, vừa "chia tiền" cho người dân Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 19/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bác bỏ ý tưởng này. Ông khẳng định ưu tiên hiện nay là giảm nợ công: "Tôi từng dự báo số thuế nhập khẩu năm nay có thể đạt 300 tỷ USD , nhưng nhiều khả năng con số sẽ còn cao hơn. Chúng ta sẽ giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP, bắt đầu trả bớt nợ công, sau đó mới tính đến việc hỗ trợ người dân".

Đáng chú ý, từ tháng 4 đến tháng 7, nước Mỹ đã thu về khoảng 100 tỷ USD từ thuế nhập khẩu, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.

Ngoài vấn đề nợ công, ông Bessent cho rằng lãi suất cao hiện là gánh nặng lớn cho kinh tế Mỹ, đặc biệt đối với thị trường nhà ở và các hộ gia đình thu nhập thấp đang mắc nợ thẻ tín dụng. Theo ông, nếu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, hoạt động xây dựng nhà ở có thể được thúc đẩy, từ đó giúp hạ nhiệt giá bất động sản trong vòng 1-2 năm tới.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Mỹ, số nhà xây mới trong tháng 7 tăng 5,2% so với tháng trước, vượt xa dự báo, sau 3 tháng liên tiếp sụt giảm. Song, lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao, cùng với đó là bất ổn kinh tế vẫn đang kìm hãm nhu cầu mua nhà.

Các mức thuế nhập khẩu diện rộng do Tổng thống Donald Trump áp đặt khiến Fed thận trọng, chưa hạ lãi suất trong năm nay do lo ngại lạm phát có thể quay trở lại, trong khi mục tiêu đưa lạm phát về 2% vẫn chưa đạt được.

Dù vậy, những tín hiệu gần đây cho thấy thị trường lao động chững lại, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp giữa tháng 9. Kỳ vọng này đã góp phần kéo giảm lãi suất thế chấp trong vài tuần qua.