Mỹ dọa áp thêm thuế trừng phạt Ấn Độ trước thềm cuộc gặp Trump - Putin

  • Thứ sáu, 15/8/2025 10:58 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo sẽ áp thêm thuế với Ấn Độ nếu cuộc gặp Trump - Putin không đạt kết quả, trong bối cảnh căng thẳng thương mại song phương leo thang vì New Delhi mua dầu và vũ khí từ Nga.

hoi nghi Trump Putin anh 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/8 cảnh báo rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp đặt thêm các mức thuế quan bổ sung đối với Ấn Độ nếu cuộc gặp giữa ông Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 15/8 thất bại.

Phát biểu với Bloomberg TV, Bộ trưởng Bessent cho biết: "Chúng tôi đã áp thuế thứ cấp đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Và tôi cho rằng nếu mọi việc không suôn sẻ, thì các biện pháp trừng phạt hoặc thuế phụ có thể tăng lên".

Gần đây, ông Trump đã áp mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và thêm 25% vì các giao dịch mua dầu và vũ khí từ Nga, nâng tổng mức thuế lên 50%.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Ấn Độ gián tiếp tài trợ cho cuộc chiến của Moskva ở Ukraine.

Ấn Độ đã mạnh mẽ phản đối động thái này, gọi các mức thuế là “không công bằng, không chính đáng và vô lý”, đồng thời khẳng định nhập khẩu dầu là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Fox News, Bộ trưởng Bessent mô tả Ấn Độ là “hơi ngoan cố” trong các cuộc đàm phán thương mại.

Các cuộc thương lượng giữa hai nước đã rơi vào bế tắc từ đầu tháng này, khi ông Trump tuyên bố tạm dừng do thương mại Nga - Ấn và một số vấn đề khác chưa được tiết lộ.

Đàm phán có thể nối lại khi các quan chức Mỹ tới thăm Ấn Độ vào ngày 25/8, chỉ hai ngày trước khi mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Ấn Độ sẽ kiên quyết bảo vệ thị trường nông nghiệp và sữa, vốn là điểm nghẽn lâu nay trong đàm phán thương mại song phương.

Ông Tập mời tái đàm phán lần thứ 4 nhưng ông Trump chưa nhận lời

Mỹ và Trung Quốc có thể tiếp tục vòng đàm phán thương mại mới trong 2-3 tháng tới, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

09:10 13/8/2025

Ông Trump yêu cầu CEO Intel từ chức ngay lập tức

Cổ phiếu Intel nhanh chóng giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu CEO Lip-Bu Tan từ chức do lo ngại "xung đột lợi ích nghiêm trọng".

21:10 7/8/2025

Theo Vietnamplus.vn

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

