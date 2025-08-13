Ông Tập mời tái đàm phán lần thứ 4 nhưng ông Trump chưa nhận lời

Mỹ và Trung Quốc có thể tiếp tục vòng đàm phán thương mại mới trong 2-3 tháng tới, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí về kế hoạch triển khai lực lượng chấp pháp liên bang tại Washington tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia hạn "đình chiến" thuế quan thêm 90 ngày, tránh áp mức thuế 3 chữ số lên hàng hóa của nhau.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Kudlow" của Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Donald Trump gặp mặt, song lịch trình cụ thể vẫn chưa được ấn định.

"Chưa có ngày nào được chốt. Tổng thống Trump vẫn chưa nhận lời", ông Bessent tiết lộ.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với CNBC đầu tháng này, ông Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần tới một thỏa thuận thương mại, và ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nếu đôi bên đạt được thống nhất.

Cũng trên Fox Business, ông Bessent nhấn mạnh Mỹ cần thấy "nhiều tháng, nếu không nói là vài quý, thậm chí một năm" tiến triển rõ rệt trong việc kiểm soát dòng chảy fentanyl trước khi cân nhắc giảm thuế với Trung Quốc.

Washington cáo buộc Bắc Kinh không ngăn chặn hiệu quả việc xuất khẩu fentanyl - loại ma túy tổng hợp là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sốc thuốc tại Mỹ. Phía Trung Quốc bác bỏ chỉ trích này, khẳng định thành tích chống ma túy của mình và tố ngược Washington dùng vấn đề fentanyl để "tống tiền" Bắc Kinh

Hồi tháng 2, ông Trump áp thuế 20% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc liên quan đến vấn đề này. Hiện mức thuế vẫn được giữ nguyên, bất chấp thỏa thuận đình chiến mong manh đạt được tại Geneva vào tháng 5. Ngoài ra, Washington còn duy trì mức thuế cơ bản 10% với hàng hóa Trung Quốc.

Ông Bessent cho biết doanh thu lớn từ thuế nhập khẩu chảy vào ngân sách liên bang sẽ khiến Tòa án Tối cao Mỹ khó đưa ra phán quyết bất lợi cho chính quyền Trump nếu vụ kiện ở Tòa phúc thẩm liên bang tại Washington được đưa lên cấp cao nhất. Vụ kiện này thách thức tính hợp pháp của các mức thuế "đối ứng" mà ông Trump áp dụng, cũng như gói thuế ban hành vào tháng 2 với Trung Quốc, Canada và Mexico.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ một số thỏa thuận thương mại lớn vẫn đang chờ hoàn tất, trong đó có với Thụy Sĩ và Ấn Độ. Tuy nhiên, riêng New Delhi lại đang tỏ ra "khá cứng rắn" trong đàm phán. Ông bày tỏ hy vọng chính quyền Trump có thể khép lại các cuộc đàm phán thương mại trước cuối tháng 10.

"Đó là mục tiêu lý tưởng, nhưng tôi cho rằng chúng tôi đang ở vị thế tốt", ông nói, đồng thời tin tưởng rằng "Mỹ có thể và sẽ đạt được các điều khoản then chốt với tất cả các đối tác lớn".