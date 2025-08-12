Tổng thống Trump gia hạn 90 ngày 'đình chiến' thuế quan với Trung Quốc

Hãng tin Reuters dẫn nguồn một quan chức Nhà Trắng cho biết ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày thỏa thuận “đình chiến” thuế quan với Trung Quốc.

Tổng thống Trump công bố áp thuế lên Trung Quốc cao nhất trong số các đối tác thương mại hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Động thái trên nhằm tránh nguy cơ để thuế nhập khẩu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng vọt lên mức ba chữ số, đồng thời cũng giúp các nhà bán lẻ Mỹ duy trì mức thuế thấp hơn trong giai đoạn cao điểm nhập hàng cho mùa mua sắm cuối năm.

Theo đó, sắc lệnh mới lùi thời điểm tăng thuế từ đầu ngày 12/8 sang giữa tháng 11, giữ nguyên mức thuế 30% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và mức 10% của Trung Quốc với hàng Mỹ. Nếu không gia hạn, thuế Mỹ áp lên hàng Trung Quốc sẽ tăng lên 145%, trong khi thuế Trung Quốc với hàng Mỹ sẽ lên 125%, gần như tương đương một lệnh cấm vận thương mại.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Trump yêu cầu Bắc Kinh tăng gấp 4 lần lượng mua đậu tương của Mỹ, dù chưa rõ Trung Quốc có đồng ý hay không.

Các nhà phân tích cho rằng đây là tín hiệu tích cực, kết hợp với những bước giảm căng thẳng mà hai bên thực hiện gần đây, mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung vào mùa thu. Trước đó, hai nước đã đạt được thỏa thuận tạm ngừng áp thuế hồi tháng 5 tại Geneva và nối lại đàm phán vào cuối tháng 7 tại Stockholm.

Dữ liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố tuần trước cho thấy nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 6, đưa thâm hụt thương mại song phương xuống còn 9,5 tỷ USD – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2004, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Washington cũng gây sức ép buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu của Nga, đồng thời đe dọa áp thuế phụ trừng phạt nếu Trung Quốc không tuân thủ.