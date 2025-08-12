Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump gia hạn 90 ngày 'đình chiến' thuế quan với Trung Quốc

  • Thứ ba, 12/8/2025 06:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hãng tin Reuters dẫn nguồn một quan chức Nhà Trắng cho biết ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày thỏa thuận “đình chiến” thuế quan với Trung Quốc.

Tổng thống Trump công bố áp thuế lên Trung Quốc cao nhất trong số các đối tác thương mại hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Động thái trên nhằm tránh nguy cơ để thuế nhập khẩu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng vọt lên mức ba chữ số, đồng thời cũng giúp các nhà bán lẻ Mỹ duy trì mức thuế thấp hơn trong giai đoạn cao điểm nhập hàng cho mùa mua sắm cuối năm.

Theo đó, sắc lệnh mới lùi thời điểm tăng thuế từ đầu ngày 12/8 sang giữa tháng 11, giữ nguyên mức thuế 30% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và mức 10% của Trung Quốc với hàng Mỹ. Nếu không gia hạn, thuế Mỹ áp lên hàng Trung Quốc sẽ tăng lên 145%, trong khi thuế Trung Quốc với hàng Mỹ sẽ lên 125%, gần như tương đương một lệnh cấm vận thương mại.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Trump yêu cầu Bắc Kinh tăng gấp 4 lần lượng mua đậu tương của Mỹ, dù chưa rõ Trung Quốc có đồng ý hay không.

Các nhà phân tích cho rằng đây là tín hiệu tích cực, kết hợp với những bước giảm căng thẳng mà hai bên thực hiện gần đây, mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung vào mùa thu. Trước đó, hai nước đã đạt được thỏa thuận tạm ngừng áp thuế hồi tháng 5 tại Geneva và nối lại đàm phán vào cuối tháng 7 tại Stockholm.

Dữ liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố tuần trước cho thấy nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 6, đưa thâm hụt thương mại song phương xuống còn 9,5 tỷ USD – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2004, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Washington cũng gây sức ép buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu của Nga, đồng thời đe dọa áp thuế phụ trừng phạt nếu Trung Quốc không tuân thủ.

Hoàng Nguyễn/VOV

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

